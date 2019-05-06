Выдворили двоих иностранцев-нелегалов из Бердска

За прошедшую неделю зарегистрировали 359 сообщений о происшествиях в отделе МВД по Бердску. 17 из них — о преступлениях, 10 раскрыты, семь нераскрыты, как правило, нераскрытыми остаются хищения личного имущества граждан, рассказал на совещании чиновников 6 мая начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева



Полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия, связанные с контролем миграционной ситуации. Выявлено шесть административных нарушений, два человека выдворены за нарушения правил пребывания в РФ.

Проводились профилактические мероприятия по взысканию задолженности. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано не было, отметил Соколов.