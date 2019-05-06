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Выдворили двоих иностранцев-нелегалов из Бердска

Полицейские каждую неделю проводят оперативно-профилактические мероприятия, связанные с контролем миграционной ситуации. (ВИДЕО)

6.05.2019 Автор: Галина Панчева Один комментарий
 
Выдворили двоих иностранцев нелегалов из Бердска

На прошлой неделе в городе не произошло тяжких и особо тяжких преступлений

За прошедшую неделю зарегистрировали 359 сообщений о происшествиях в отделе МВД по Бердску. 17 из них — о преступлениях, 10 раскрыты, семь нераскрыты, как правило, нераскрытыми остаются хищения личного имущества граждан, рассказал на совещании чиновников 6 мая начальник отдела МВД по Бердску Владимир Соколов.

Автор видео Галина Панчева

Полицейские проводили оперативно-профилактические мероприятия, связанные с контролем миграционной ситуации. Выявлено шесть административных нарушений, два человека выдворены за нарушения правил пребывания в РФ.

Проводились профилактические мероприятия по взысканию задолженности. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано не было, отметил Соколов.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Практически нулевой результат на такую массу сотрудников…

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