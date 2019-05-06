КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1к.кв. в новом Микрорайоне Бердска!
продам однокомнатную квартиру
Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Яма вместо дороги: Вскрыли разрушенный асфальт на ул. Лунной в Бердске

В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска

Выйдут на митинг в борьбе за парк жители микрорайона Южного в Бердске

Фотомарафон «Моя семья» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»

Красную площадь и мавзолей Ленина закрыли для туристов из-за празднования Дня Победы

Бороться с причинами пожаров в регионе потребовал Андрей Травников

Дополнительные автобусы пустят на кладбище на Радоницу в Бердске

Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Из-за взрыва на химзаводе «Азот» погибли три человека в Пермском крае

Получат 130 млн рублей на новые проекты и технику фермеры в Новосибирской области

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска

Жители Красного Сокола наблюдают, как захламляется часть леса, рубят деревья и растаскивают муниципальную собственность. Базу нужно сносить, но денег на это нет.(ФОТО)

6.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска

Бесхозность рядом с жилым кварталом в зеленой зоне Бердска

Жители Красного Сокола в Бердске постоянно наблюдают неприглядную картину заброшенного здания и территории бывшей базы «Берендей», где когда-то дети проходили подготовку для рафтинга и туризма. Подростки не только занимались теорией, но и практикой — Бердский залив рядом. И действительно сплавлялись по горным рекам.

Турбаза опустела в 2011 году. С тех пор о ней периодически говорят, но пока «Берендей» стоит бесхозный и разрушенный.

— Здание имеет адрес: Красный Сокол, 22. И на карте 2ГИС числится как база отдыха. На самом деле — это притон, который растаскивают. Жители хотят понять, когда это прекратится и кто за это отвечает, — сообщила в «Курьер. Среда. Бердск» местная жительница 4 мая.

Ее беспокоит не только захламленность территории, но и вырубка деревьев вокруг бывшего «Берендея»:
— На днях гуляла с собакой, вижу свежие спилы деревьев.

Местные жители рассказывают, что в заброшенном здании постоянно собираются сомнительные личности, поэтому отпускать туда детей очень опасаются.

То, что заброшенная база «Берендей» не безопасна, признают и бердские власти. Она значится в числе объектов, которые курирует городской инвестиционный совет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отметила начальник отдела управления муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Еще в 2017 году базу — деревянный дом площадью 30 кв. метров, туалет типа «сортир», сарай и земельный участок под домом — передали в отдел культуры. Он в свою очередь отдал в оперативное управление Городскому центру культуры и досуга.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры, за два года ничего не изменилось. Планы использования территории пока остались только планами. Предлагали в частности открыть в «Берендее» музей дерева, где проводились бы мастер-классы, использовать территорию под детскую спортплощадку.

Все проекты упираются в отсутствие денег.
— Там надо деньги вкладывать, поэтому пока тишина. Периодически Елена Ивановна (Исламова, директор ГЦКиД — прим. ред.) выезжает, смотрит, наводят порядок. Конечно, надо базу сносить и что-то строить, — прокомментировала Оксана Михайловна, отметив, что и на снос тоже нужны средства.

Сложность в «освоении земли» заключается еще и в том, что деревянный дом бывшей базы с надворными постройками расположен в низине, нет подъездных путей, хотя рядом стоят жилые многоэтажки. Кроме того, разрушающиеся берега Бердского залива нуждаются в укреплении.

В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска

В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Пьяный на трёхколёсном мотоцикле протаранил маршрутку в Бердска Следователи просят откликнуться очевидцев убийства мужчины на пляже под Бердском Расписание автобусов на Радоницу до кладбища Бердска

(3) Комментариев

  1. Гость

    Дождутся трагедии — потом будут «меры принимать»! :(

    Thumb up 6 Thumb down 1

  2. я

    пока администрация деньги ищет местные олигархи поднапрягутся и дорогу сделают и берега укрепяи и получится у них еще один коттеджик с ограниченным доступом к воде =)

    Thumb up 7 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика