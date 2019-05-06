В притон превратили заброшенную турбазу «Берендей» в черте Бердска

Жители Красного Сокола в Бердске постоянно наблюдают неприглядную картину заброшенного здания и территории бывшей базы «Берендей», где когда-то дети проходили подготовку для рафтинга и туризма. Подростки не только занимались теорией, но и практикой — Бердский залив рядом. И действительно сплавлялись по горным рекам.

Турбаза опустела в 2011 году. С тех пор о ней периодически говорят, но пока «Берендей» стоит бесхозный и разрушенный.

— Здание имеет адрес: Красный Сокол, 22. И на карте 2ГИС числится как база отдыха. На самом деле — это притон, который растаскивают. Жители хотят понять, когда это прекратится и кто за это отвечает, — сообщила в «Курьер. Среда. Бердск» местная жительница 4 мая.

Ее беспокоит не только захламленность территории, но и вырубка деревьев вокруг бывшего «Берендея»:

— На днях гуляла с собакой, вижу свежие спилы деревьев.

Местные жители рассказывают, что в заброшенном здании постоянно собираются сомнительные личности, поэтому отпускать туда детей очень опасаются.

То, что заброшенная база «Берендей» не безопасна, признают и бердские власти. Она значится в числе объектов, которые курирует городской инвестиционный совет, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отметила начальник отдела управления муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Еще в 2017 году базу — деревянный дом площадью 30 кв. метров, туалет типа «сортир», сарай и земельный участок под домом — передали в отдел культуры. Он в свою очередь отдал в оперативное управление Городскому центру культуры и досуга.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры, за два года ничего не изменилось. Планы использования территории пока остались только планами. Предлагали в частности открыть в «Берендее» музей дерева, где проводились бы мастер-классы, использовать территорию под детскую спортплощадку.

Все проекты упираются в отсутствие денег.

— Там надо деньги вкладывать, поэтому пока тишина. Периодически Елена Ивановна (Исламова, директор ГЦКиД — прим. ред.) выезжает, смотрит, наводят порядок. Конечно, надо базу сносить и что-то строить, — прокомментировала Оксана Михайловна, отметив, что и на снос тоже нужны средства.

Сложность в «освоении земли» заключается еще и в том, что деревянный дом бывшей базы с надворными постройками расположен в низине, нет подъездных путей, хотя рядом стоят жилые многоэтажки. Кроме того, разрушающиеся берега Бердского залива нуждаются в укреплении.