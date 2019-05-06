Угрожала самоубийством запертая в квартире жительница Бердска

С просьбой деблокировать входную дверь в квартиру многоэтажки обратились полицейские к сотрудникам поисково-спасательного отряда (ПСО), базирующегося в Бердске. Сообщение поступило вечером 1 мая.

В квартире заперлась 59-летняя бердчанка, она никому не открывала, кричала, что покончит жизнь самоубийством, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

Спасатели прибыли на место и с помощью аварийно-спасательных инструментов деблокировали входную дверь и обеспечили доступ в квартиру полицейским и сотрудникам скорой помощи.