Угрожала самоубийством запертая в квартире жительница Бердска

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Выход России из конвенции по правам человека обсуждают в Совфеде
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Зарезали бывшего детдомовца из-за телефона в лесу под Бердском
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