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Зарезали бывшего детдомовца из-за телефона в лесу под Бердском

В убийстве молодого человека у ст. Береговой подозревают двоих. Расследованием занимаются правоохранители Советского района Новосибирска.

6.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Facebook Софии Гергерт Нет комментариев
 
 

Зарезали бывшего детдомовца из за телефона в лесу под Бердском

На Романа напали неизвестные с ножом и убили

Днем 4 мая в бердском лесу обнаружили труп молодого мужчины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с признаками насильственной смерти.

Мертвого молодого человека нашли в районе железнодорожной станции Береговой — в лесном массиве напротив Нового поселка.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, расследованием возможного убийства занимается Следственный комитет. Оперативники ищут двух молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, вероятно, причастных к преступлению.

Как стало известно, территориально убийство произошло на территории Советского района Новосибирска. Поэтому расследованием занимаются новосибирские силовики. Хотя ориентировки на предполагаемых убийц получили и полицейские Бердска.

На своей странице в Facebook София Гергерт, владелец салона-магазина «Белка», рассказала о погибшем.

— Рома Шахматов вырос в детдоме, родственников нет. Два года он работал у меня на производстве: пришёл без опыта, научился шить толстовки и футболки, продавал в магазине, брался за любую работу и во всем помогал. Вчера Рому убили на пляже между Академгородком и посёлком Кирова. Неизвестные напали с ножом, прибежавшие на крики люди уже не успели помочь. Это горько, несправедливо, так не должно быть. Надеюсь, виновные будут наказаны. Хотя Рому это не вернёт, — написала София.

Остается нераскрытым другое убийство на пляже «У моря» в Советском районе, произошедшее летом 2018 года, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Управление МВД по Новосибирской области в который раз обращается с просьбой помочь найти преступников, зарезавших подростка.

28 июня 2018 около 10 часов на территории парка «У Моря» по адресу: Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, обнаружен труп 16-летнего юноши с колото-резаными ранениями в области жизненно-важных органов.

Полиция обращается за помощью к гражданам в установлении личности подозреваемых.

Приметы гражданина (на портрете): на вид около 25-35 лет, славянской внешности, рост около 180 см., крупного телосложения. У него широкое лицо, неухоженная светло-русая борода или щетина, короткая прическа.

Был одет: олимпийка тёмного цвета с яркими вставками в районе плечевого пояса, брюки (возможно спортивные) темного цвета.

Приметы второго: на вид около 25-30 лет, рост около 170 см., худощавого телосложения. У него вытянутое лицо, волос темно-русый, короткая стрижка.

Был одет: Спортивные штаны и спортивную майку. На левом глазу была гематома.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о лицах либо о событиях, произошедших 28 июня в парке «У моря», убедительно просим позвонить по телефонам: т. 8(383) 232-65-65,8(383) 345-02-82, 8-905-930-62-62, 8-913-904-93-07.

За предоставление достоверной информации о совершенном особо тяжком преступлении гарантировано вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется.


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