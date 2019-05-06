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Бессмертный полк запретили в Актобе из-за выбрасываемых плакатов фронтовиков после шествия

На разбросанные фотографии по урнам и улицам города жаловались ветераны войны. Аким города подчеркнул, что особое внимание и поддержку необходимо участникам войны.

6.05.2019 Фото: Официальный сайт акимата города Актобе Нет комментариев
 
Бессмертный полк запретили в Актобе из за выбрасываемых плакатов фронтовиков после шествия

Аким Актоба Ильяс Испанов

Под председательством акима города Актобе Ильяса Испанова состоялось совещание по вопросам организации праздничных мероприятий, обеспечения безопасности и правопорядка во время празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня защитника Отечества.

— Как показала практика, ранее после проведения шествия в СМИ появлялись негативные высказывания родственников многих ветеранов ВОВ, которых уже нет в живых, что после проведения шествия фотографии их родных разбросаны в разных местах и урнах города, что вызывает неуважение к памяти погибших ветеранов ВОВ. Также есть опасения возникновения заторов общественного транспорта, что принесет неудобства в передвижении жителям города в период проведения шествия. Для проведения шествия необходимо подать заявление на него в местный исполнительный орган (акимат) за 10 дней до проведения мероприятия. На сегодняшний день таких заявлений не поступало, — сообщили на официальном сайте Акимата города Актобе.

И дополнительно сообщили, что почтить память с портретами родных и близких — участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла в этот знаменательный день, можно будет в период прохождения праздничного мероприятия в Парке Первого Президента.

Сегодня в городе проживает 35 участников и инвалидов ВОВ, количество которых ежегодно уменьшается, самому молодому участнику ВОВ – 91 год, а самому старшему – 101 год. Большинство из них не могут самостоятельно передвигаться. Аким города подчеркнул, что особое внимание и поддержку необходимо оказать ветеранам.

— Важно, чтобы этот всенародный праздник прошел в городе масштабно и организованно. Прежде всего необходимо обеспечить безопасность граждан во время проведения праздничных мероприятий. Я прошу руководителей предприятий и организаций города совместно со своими коллективами принять активное участие в подготовке города к празднованию 74-летия Победы! Уважаемые жители и гости города призываю вас отметить данный праздник в приподнятом настроении, сохраняя тишину и спокойствие, надеемся на понимание! — сказал Ильяс Испанов.

Источник: Официальный сайт акимата города Актобе


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