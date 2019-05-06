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Список выживших 37 пассажиров в горящем Superjet-100 опубликовал Аэрофлот

Рейс Москва-Мурманск унес жизни 41 пассажира. Список неполный. Информация по другим пассажирам рейса уточняется. (ВИДЕО)

6.05.2019 Один комментарий
 
Список выживших 37 пассажиров в горящем Superjet 100 опубликовал Аэрофлот

41 пассажир рейса Москва-Мурманск погиб при посадке самолета

Аэрофлот публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск.

Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться.

Телефон горячей линии для родственников пассажиров рейса SU1492: +7(495)663 6394

Горячая линия МЧС 8(800)775 1717

Аксенов Юрий Александрович
Афанасьев Виктор Юрьевич
Бабаев Кирилл Сергеевич
Ветчинкин Сергей Александрович
Гончаров Владимир Леонидович
Гринберг Татьяна Леонидовна
Гущина Галина Ивановна
Деркунская Елена Петровна
Евменьков Владимир Васильевич
Егоров Петр Викторович
Егорова Наталья Борисовна
Зимницкий Дмитрий Валерьевич
Киселев Василий Александрович
Климов Евгений Александрович
Ключникова Екатерина Владимировна
Ковба Алексей Михайлович
Марченков Александр Сергеевич
Марченкова Юлия Игоревна
Молчанов Олег Николаевич
Молчанова Юлия Александровна
Прищенко Валерий Дмитриевич
Прищенко Денис Валерьевич
Савченко Михаил Михайлович
Ситникова Марина Владимировна
Тихонова Людмила Николаевна
Харинин Дмитрий Юрьевич
Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
Цицилин Вадим Александрович
Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна
Конник Марина Михайловна
Кузнецов Сергей Владимирович
Печников Василий Сергеевич
Шилов Антон Валентинович


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    После июньской авиакатастрофы в Карелии Медведев распорядился до 2012 года вывести из эксплуатации все самолеты Ту-134.

    После катастрофы над Черным морем, вывели из эксплуатации ТУ-154

    Будет ли продолжена медведевская тенеденция в отношении суперджетов?!
    Когда запретят их эксплуатацию и снимут с производства?

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