Соревнования по дрифту у ТЦ «Астора» не дают спокойно спать!

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Уезжай оттуда
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А может лучше кучке ****** на машинах там не появлятся?
1 1
Может и лучше. Но пока, что автор ни разу не появился на площадке во время покатушек, а пишет сюда, на деревню дедушке, да не просто пожаловаться, а «поддержать комментариями». Фейспалм.
Поэтому если ему действительно дискомфортно, то вариант уехать вполне неплохой.
P.s. Ваши дома строились позже асторовской парковки, вы знали на что идёте.
1 1
Поддерживаю. Даже с закрытыми окнами уснуть без беруш крайне трудно. А скоро лето, окна будут открыты…
0 1
Это не только около Астора. На площади Горького постоянно,как только снег сходит, открываются эти покатушки по ночам. Да, спать невозможно. Судя, по бездействию спецорганов, это «согласовано» .
2 1
Давно пора сделать эту площадь дорогой и никаких дрифтеров там не будет
0 2
— когда собачники выгуливают своих питомцев на детских площадках и те гадят где попало, то объясняют так: а вы нам дайте площадки для выгула, а потом требуйте чтобы мы здесь не гуляли.
— когда автовладельцы заставляют своими авто абсолютно все пространство возле домов, включая газоны, то говорят: а вы мне дайте в минутной доступности стоянки или гаражи, тогда и требуйте чтобы я здесь перестал ставить.
а чем дрифтеры хуже? вы дайте им спец. площадки для покатушек — они сами с удовольствием туда переместятся!
А пока нет — ищут площадки сами и развлекаются.
К слову: в плане безопасности все ок — никому не мешают и угрозы не создают.
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ДриВтеры идут в зад. А свои выхлопняки-прямотоки пусть вмонтируют себе в эное место.
0 2
эка как вы легко другим хотите указывать….
да вот только проблема: они в вашем личном одобрении и не нуждаются!
Научитесь уважать чужое мнение — без этого никакого конструктивного диалога вы не получите и только усугубите противостояние.
А метод кстати простой: собственник территории может закрывать ее на ночь. Как например Колорлон.
P.S. А какая связь между прямотоком и дрифтом?
как по мне — вообще ничего общего….
Так вас дрифтеры или те, кто с прямотоками раздражают — вы определитесь уже
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