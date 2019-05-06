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Соревнования по дрифту у ТЦ «Астора» не дают спокойно спать!

Есть же в конце концов закон о «тишине». Жители соседних домов поддержите комментариями.

6.05.2019 9 коммент.
 
В группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал Сергей Торопчин:

Каждый вечер, в том числе и после 22-00, на площадке около ТЦ Астор проходят «соревнования» по дрифту. Живу в 100 метрах, спать невозможно. Продолжается все до глубокой ночи. Есть же в конце концов закон о «тишине». Жители соседних домов поддержите комментариями.



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(9) Комментариев

  1. Аноним

    Уезжай оттуда

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    • Аноним

      А может лучше кучке ****** на машинах там не появлятся?

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      • Аноним

        Может и лучше. Но пока, что автор ни разу не появился на площадке во время покатушек, а пишет сюда, на деревню дедушке, да не просто пожаловаться, а «поддержать комментариями». Фейспалм.
        Поэтому если ему действительно дискомфортно, то вариант уехать вполне неплохой.
        P.s. Ваши дома строились позже асторовской парковки, вы знали на что идёте.

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  2. Я

    Поддерживаю. Даже с закрытыми окнами уснуть без беруш крайне трудно. А скоро лето, окна будут открыты…

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  3. evro

    Это не только около Астора. На площади Горького постоянно,как только снег сходит, открываются эти покатушки по ночам. Да, спать невозможно. Судя, по бездействию спецорганов, это «согласовано» .

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  4. Аноним

    — когда собачники выгуливают своих питомцев на детских площадках и те гадят где попало, то объясняют так: а вы нам дайте площадки для выгула, а потом требуйте чтобы мы здесь не гуляли.
    — когда автовладельцы заставляют своими авто абсолютно все пространство возле домов, включая газоны, то говорят: а вы мне дайте в минутной доступности стоянки или гаражи, тогда и требуйте чтобы я здесь перестал ставить.

    а чем дрифтеры хуже? вы дайте им спец. площадки для покатушек — они сами с удовольствием туда переместятся!
    А пока нет — ищут площадки сами и развлекаются.
    К слову: в плане безопасности все ок — никому не мешают и угрозы не создают.

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    • Аноним

      ДриВтеры идут в зад. А свои выхлопняки-прямотоки пусть вмонтируют себе в эное место.

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      • Аноним

        эка как вы легко другим хотите указывать….
        да вот только проблема: они в вашем личном одобрении и не нуждаются!
        Научитесь уважать чужое мнение — без этого никакого конструктивного диалога вы не получите и только усугубите противостояние.
        А метод кстати простой: собственник территории может закрывать ее на ночь. Как например Колорлон.
        P.S. А какая связь между прямотоком и дрифтом?
        как по мне — вообще ничего общего….
        Так вас дрифтеры или те, кто с прямотоками раздражают — вы определитесь уже ;)

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