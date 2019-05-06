Соревнования по дрифту у ТЦ «Астора» не дают спокойно спать!

группу «Курьер.Среда.Бердск» в соцсети ВКонтакте написал

Каждый вечер, в том числе и после 22-00, на площадке около ТЦ Астор проходят «соревнования» по дрифту. Живу в 100 метрах, спать невозможно. Продолжается все до глубокой ночи. Есть же в конце концов закон о «тишине». Жители соседних домов поддержите комментариями.





