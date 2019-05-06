Исчезнет бумажный маткапитал в 2020 году в России

По словам замминистра труда России Алексея Скляра, матерей, которые родили или усыновили второго ребенка, будут заносить в специальный электронный реестр. Такое решение позволит ускорить получение средств, сократив срок в два раза — с нынешних двух недель до одной.

Также чиновники планируют сократить список обязательных документов и по возможности запрашивать нужные сведения в других государственных органах самостоятельно.

При этом, как отмечает заместитель главы Минтруда, цифровой реестр невозможно внедрить во всех регионах страны, так как в России до сих пор есть населенные пункты, в которых отсутствует подключение е сети Интернет.

Также в будущем получение выписки из такого реестра может стать платным, что вызовет недовольство жителей РФ.

Источник: RuNews.24