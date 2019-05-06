Авиакатастрофа: 41 человек погиб при аварийной посадке горящего Superjet-100 в аэропорту Шереметьево

Воздушное судно вспыхнуло из-за возгорания двигателя
По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.
5 мая в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва-Мурманск. По техническим причинам самолет Superjet-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно трижды ударилось о землю, сломав стойку шасси, и загорелось — пламя охватило заднюю часть фюзеляжа.
На лайнере Sukhoi Superjet 100 произошло возгорание двигателей. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Двигатели загорелись после посадки, уточнили в авиакомпании.
— «Аэрофлот» подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении
Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.
Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Так же будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.
Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
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Это не те ли двигатели, которые в экстренном порядке были разработаны и собраны у нас для импортозамещения? Их вроде бы в Рыбинске сейчас делают. Не про них ли тут «кричал» Патриот, когда приводил пример достижений путинской России? Нужно снимать все эти корыта с рейсов, иначе будут ещё жертвы!
Соболезнование всем кто пострадал в этой катастрофе!
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Статья 2012 года
http://malaya-aviaciya.ru/news/40
Для справки:
В 1992 г. авиапром РФ произвел 77 магистральных авиалайнеров. Вдвое меньше, чем в СССР.
В 1993 – 68.
В 1994 – 27.
В 1995 – 19.
В 1996 («Голосуй за Ельцина или проиграешь!») – 4.
В 1997 – 5.
В 1998 – 9.
В 1999 (приход Путина) – 7.
В 2008 году, после восьми лет «поднимания с колен» и притока триллионов «нефтедолларов» – было построено… 8
Для создания «Сухого Суперджета» создали специальное юрлицо – ГСС («Гражданские самолеты Сухого»). Сняли для нее офис в здании «Макдональдса», что за Центральным телеграфом в Москве. Команды конструкторов меняли, как перчатки. И в результате родили этот … ероплан.Он на 80% сляпан из готовых частей иностранного производства. То есть, уже – машина вчерашнего дня. Интересная деталь: двери для SSJ поставляет «Боинг». За 2 миллиона долларов. А на «Туполеве» целый планер самолета за 3 миллиона делают. Корпус «Сухого Суперджета» – из металла. В то время, как «Боинг» на своем «Дримлайнере» Б-787 делает планер из сверхпрочных и сверхлегких композитов.Двигатели под крылом пресловутого «суперджета» находятся всего в 42 сантиметрах от земли (если считать от нижней кромки воздухозаборников). Так опасно низко моторы не установлены ни на одном самолете в мире! То есть, он в региональных аэропортах РФ будет всасывать в себя мусор и обломки покрытия полосы: состояние наших местных аэропортов – не идеальное. Оно и в СССР не идеальным было. Но на Ту-134 и Ту-154 двигатели располагаются не под крыльями, в хвосте, высоко от поверхности аэродрома. Хотя и в них, бывало, обломки покрытия заносило. SSJ же будет работать как пылесос.У «Сухого Суперджета» были проблемы с обшивкой и с корпусом вообще. Дело в том, что шпангоуты на русских лайнерах гнули из листового металла. Это хоть и трудоемко, но зато надежно. На SSJ консультанты из «Боинга» посоветовали ставить фрезерованные «ребра». При этом сами янки решили попробовать эту технологию на тех, кого не жалко.В общем, решили бело-сине-красные самолет делать – и вот что из этого вышло. Ни ума, ни фантазии, ни инновационного прорыва. И вышло в «суперрыночном варианте» намного хуже, чем в советских КБ. СССР-то не боялся делать действительно прорывные машины, опережавшие Запад. Таковыми были Ту-104, «Антей» и «Руслан». А здесь – что-то свинченное из западного, вчерашнего дня. И это – надежда авиапрома РФ? Да, самолетостроение правящие уроды точно гробят.
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садился с горящим двигателем сразу после остановки весь охватило огнем! Как 37 человек выскочили через огонь видио нет ! Здоровья спасеным ! Соболезную родным погибших!
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в новостях было короткое видео. Там задняя часть вся в огне была, эвакуировались по надувному трапу на носу.
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Тут в сетях пишут, что виноваты пассажиры, которые долго эвакуировались из за того что вытаскивали свою ручную кладь. Последними словами их кроют. Но видимо все забыли как это вообще в России можно жить без документов и как в России их можно восстановить. Для тех у кого память плохпя рекомендую зайти в Бердский паспортный стол и попробовать хотя бы прописаться.
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Да уж, этот злосчастный Superjet и без того оказался проектом весьма проблемным и провальным, а теперь о каких либо перспективах сего поделия, совсем уже грустно размышлять.
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