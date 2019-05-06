Авиакатастрофа: 41 человек погиб при аварийной посадке горящего Superjet-100 в аэропорту Шереметьево

По решению председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации.

5 мая в столичном аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва-Мурманск. По техническим причинам самолет Superjet-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Воздушное судно трижды ударилось о землю, сломав стойку шасси, и загорелось — пламя охватило заднюю часть фюзеляжа.

На лайнере Sukhoi Superjet 100 произошло возгорание двигателей. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Двигатели загорелись после посадки, уточнили в авиакомпании.

— «Аэрофлот» подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево, который вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине. Возгорание ликвидировано», — говорится в сообщении

Как сообщалось ранее, на борту авиалайнера, следовавшего сообщением Москва-Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненым данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек.



Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна. Так же будет изучена необходимая техническая документация. Следствие рассматривает различные версии произошедшего. Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных.

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России по факту аварийной посадки пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Источник: СК РФ