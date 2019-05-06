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Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн.

6.05.2019 Нет комментариев
 
Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Для рекламодателей и частных лиц мы разработали сервис по подаче-приему рекламных сообщений через наши сайты.
В процессе навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений.
Процесс займет 2 минуты. Оплата – картой, веб-деньгами и другими способами с помощью Робокассы.
Можно заходить в раздел приема объявлений сразу по ссылке www.kurer-sreda.ru
Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12
Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.

Подробнее на Курьер. Среда. Бердск


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