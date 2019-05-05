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20 человек задержала Росгвардия после фестиваля «Hip-Hop Mayday» в Москве

Проводится доследственная проверка, так как в результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.

5.05.2019 Фото: kudamoscow.ru Нет комментариев
 
20 человек задержала Росгвардия после фестиваля Hip Hop Mayday в Москве

Концерт состоялся 1 мая. На нем выступали Хлеб, Noize MC, Федук, Гуф и другие исполнители

Сотрудники полиции задержали и привлекли к административной ответственности 20 человек, попытавшихся прорваться через ограждение на фестивале Hip-Hop Mayday, который прошел 1 мая на стадионе «Лужники». Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

«Вход на концерт был бесплатным. Но организаторы мероприятия должным образом не просчитали количество зрителей, которых оказалось очень много, и площадка фестиваля не смогла вместить всех. Чтобы предотвратить уже начинавшуюся давку, сотрудники полиции и Росгвардии организовали ограждение, но группа молодых людей начала оказывать правоохранителям сопротивление, кидая в них палки и бутылки. В результате были задержаны 20 человек, в отношении них составлены протоколы за административные правонарушения», — сказал источник.

Кроме того, сейчас проводится доследственная проверка, так как в результате стычки пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Росгвардии.


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