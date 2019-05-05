20 человек задержала Росгвардия после фестиваля «Hip-Hop Mayday» в Москве

Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке
Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу
Украл невесту-главврача депутат от «Единой России» в Ингушетии
Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян
Труп убитого мужчины обнаружили силовики в лесу Бердска
Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму
Паника: Почему старики боятся интернета
Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии
Вызывайте попа, а не врача — посоветовали родственникам пенсионера с разрывом желудка в Новоалтайске
От взрыва снаряда один солдат-срочник погиб, второму оторвало ноги в воинской части на Урале