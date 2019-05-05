Труп убитого мужчины обнаружили силовики в лесу Бердска

Днем 4 мая в бердском лесу обнаружили труп мужчины. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», на теле погибшего есть признаки насильственной смерти.

Мертвого человека нашли в районе железнодорожной станции Береговой — в лесном массиве напротив Нового поселка.

По информации «Курьер. Среда. Бердск» из компетентных источников, расследованием возможного убийства занимается Следственный комитет. Оперативники ищут двух молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет, вероятно, причастных к преступлению.

Полицейские получили ориентировки на предполагаемых убийц.

Подробности — в ближайшее время.