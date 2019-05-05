КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке

Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу

Украл невесту-главврача депутат от «Единой России» в Ингушетии

Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян

Труп убитого мужчины обнаружили силовики в лесу Бердска

Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму

Паника: Почему старики боятся интернета

Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии

Вызывайте попа, а не врача — посоветовали родственникам пенсионера с разрывом желудка в Новоалтайске

От взрыва снаряда один солдат-срочник погиб, второму оторвало ноги в воинской части на Урале

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму

Аэростат начало относить в море. Он пролетел примерно 12 км и в 500 метрах от моря упал во двор частного дома. Оказалось, что при падении шара, взрослые вылетели из корзины.(ВИДЕО)

5.05.2019 Фото: ВКонтакте/Ищу тебя | Феодосия Нет комментариев
 
 

Рухнула на курятник 11 летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму

Воздушный шар упал на курятник. Девочка не пострадала

В Крыму порыв ветра унес 11-летнюю девочку на воздушном шаре. Неуправляемый аппарат пролетел десяток километров и упал в курятник.

«Вести-Крым» рассказали о происшествии — оказалось, что в спасении девочки и ее семьи непосредственное участие приняла съемочная группа телеканала «Россия 24».

3 мая в Феодосии в небо поднялись 8 воздушных шаров, однако организаторы полетов приняли решение о досрочной посадке из-за сильного ветра.

В момент приземления один из шаров сильно ударился о землю. Из корзины выпали три взрослых человека, включая пилота. Облегченный шар взмыл вверх и полетел в сторону моря, унося 11-летнюю девочку — единственного человека, оставшегося на воздухоплавательном аппарате.

Организаторы полетов не смогли проехать по бездорожью за улетевшим шаром, и в погоню на своей машине бросилась съемочная группа «России 24», подобрав по пути пилота и отца девочки.

«Шар начало выносить в море. Он пролетел примерно 10-12 километров. И в 500 метрах от моря он упал на курятник. Но с девочкой всё хорошо. Её приютили и накормили. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас готовятся достать шар. При падении он порвался, но газовое оборудование не пострадало. Ребёнок и её отец находятся в стрессовом состоянии», — рассказал о происшествии Артём Кол, собственный корреспондент ВГТРК в Крыму.

Ранее руководитель пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антон Охрименко прокомментировал инцидент, подтвердив, что в результате происшествия девочка не пострадала.

Видео youtube.com


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
20 человек задержала Росгвардия после фестиваля «Hip-Hop Mayday» в Москве Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика