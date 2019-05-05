Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму

В Крыму порыв ветра унес 11-летнюю девочку на воздушном шаре. Неуправляемый аппарат пролетел десяток километров и упал в курятник.

«Вести-Крым» рассказали о происшествии — оказалось, что в спасении девочки и ее семьи непосредственное участие приняла съемочная группа телеканала «Россия 24».

3 мая в Феодосии в небо поднялись 8 воздушных шаров, однако организаторы полетов приняли решение о досрочной посадке из-за сильного ветра.

В момент приземления один из шаров сильно ударился о землю. Из корзины выпали три взрослых человека, включая пилота. Облегченный шар взмыл вверх и полетел в сторону моря, унося 11-летнюю девочку — единственного человека, оставшегося на воздухоплавательном аппарате.

Организаторы полетов не смогли проехать по бездорожью за улетевшим шаром, и в погоню на своей машине бросилась съемочная группа «России 24», подобрав по пути пилота и отца девочки.

«Шар начало выносить в море. Он пролетел примерно 10-12 километров. И в 500 метрах от моря он упал на курятник. Но с девочкой всё хорошо. Её приютили и накормили. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сейчас готовятся достать шар. При падении он порвался, но газовое оборудование не пострадало. Ребёнок и её отец находятся в стрессовом состоянии», — рассказал о происшествии Артём Кол, собственный корреспондент ВГТРК в Крыму.

Ранее руководитель пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антон Охрименко прокомментировал инцидент, подтвердив, что в результате происшествия девочка не пострадала.

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