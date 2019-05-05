Вызывайте попа, а не врача — посоветовали родственникам пенсионера с разрывом желудка в Новоалтайске

В одном из интернет-изданий региона опубликовано сообщение, в котором жительница города Новоалтайска сообщает о ненадлежащем оказании помощи ее 68-летнему дедушке дежурным врачом городской больницы, сообщает сайт СК РФ по Алтайскому краю. По словам женщины, врач отказался принимать пациента, который 2 мая 2019 года поступил в тяжелом состоянии. Лишь спустя время пожилой мужчина был госпитализирован. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка.

Следователям предстоит выяснить все факты, изложенные в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

3 мая сайт Толк опубликовал материал, по которому идет проверка.

Дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи искать поддержки у богов. В итоге 68-летнего мужчину все же приняли, направив сразу в реанимацию. Об инциденте «ТОЛКу» рассказала внучка пациента Ксения.

По ее словам, 2 мая ее дедушка почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью и задыхаться. «Скорая» поставила мужчине кровевосстанавливающий укол и рекомендовала срочную госпитализацию. Близкие сразу отвезли мужчину в Городскую больницу им. Л.Я. Литвиненко, где к ним вызвали дежурного хирурга.

«Он дедушку начал расспрашивать – что и как, а тот даже говорить не может. Я врачу говорю, что сама все объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», – рассказала Ксения, отметив, что врач отказался называть свои ФИО и продолжал высказывать оскорбления в их адрес.

Только через 40 минут из реанимации пришел доктор, был назначен рентген-снимок и принято решение принять новоалтайца в отделение реанимации. Со слов родных, у него диагностирована прободная язва (разрыв желудка) с внутренним кровотечением, потребовалась откачка крови из легких. Сейчас состояние мужчины оценивается как тяжелое.

Со слов женщины, дежурного хирурга больницы зовут Павел Дягилев. На момент подготовки новости руководство медицинского учреждения было недоступно для комментариев.