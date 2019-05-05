Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии

Мэр Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки шапито, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными. Глава административного центра Ингушетии заявил корреспонденту ТАСС, что вместо этого власти будут проводить акции, направленные на популяризацию гуманного отношения к зверям, и помогать бездомным животным.

«6 мая на главной площади Алания в Магасе столичная мэрия планировала разместить один из передвижных цирков шапито, все вопросы были проработаны, территория выбрана, правила техники безопасности соблюдены. Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал Цечоев.

При этом стационарного цирка в городе нет и, по словам Цечоева, не будет. Он убежден, что детям необходимо прививать любовь к животным, потому мэрия Магаса запланировала проведение акции, которая будет популяризировать гуманное отношение к животным.

«В детях прежде всего нужно воспитывать чувство любви, сострадания и доброго отношения к животным. Мы приняли решение провести масштабную акцию среди детей и молодежи о трепетном и гуманном отношении к ним, сотрудники мэрии проведут в детсадах, школах и вузах открытые уроки с показом фильмов о диких животных, которые должны жить в естественной среде обитания и расскажут о важности гуманного отношения к животным, защите природы, в том числе с точки зрения религии. А подобные зрелища, связанные с использованием любых видов животных, в Магасе не будут проводиться никогда», — добавил мэр.

Летом 2018 года в Магасе были установлены домики для бездомных кошек с подогревом, а также убежища для белок, в планах мэрии — установка в городе специальных кормушек для бездомных животных.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске каждые гастроли передвижных цирков с животными сопровождаются акциями протеста зоозащитников.