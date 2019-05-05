КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке

Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу

Украл невесту-главврача депутат от «Единой России» в Ингушетии

Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян

Труп убитого мужчины обнаружили силовики в лесу Бердска

Рухнула на курятник 11-летняя унесенная ветром на воздушном шаре девочка в Крыму

Паника: Почему старики боятся интернета

Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии

Вызывайте попа, а не врача — посоветовали родственникам пенсионера с разрывом желудка в Новоалтайске

От взрыва снаряда один солдат-срочник погиб, второму оторвало ноги в воинской части на Урале

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Цирки-шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии

Мэр Магаса Беслан Цечоев назвал негуманными условия содержания зверей в передвижных цирках. Стационарного в городе нет.

5.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Цирки шапито с животными запретил мэр столицы Ингушетии

В Бердске каждые гастроли цирка с животными сопровождаются акциями протеста

Мэр Магаса Беслан Цечоев запретил размещать в городе передвижные цирки шапито, поскольку считает условия содержания животных в таких заведениях негуманными. Глава административного центра Ингушетии заявил корреспонденту ТАСС, что вместо этого власти будут проводить акции, направленные на популяризацию гуманного отношения к зверям, и помогать бездомным животным.

«6 мая на главной площади Алания в Магасе столичная мэрия планировала разместить один из передвижных цирков шапито, все вопросы были проработаны, территория выбрана, правила техники безопасности соблюдены. Но после глубокого изучения всей сути любого цирка, а также условий содержания животных идея принятия передвижного цирка в Магасе была полностью искоренена. Животные — это не развлечения, не бездушные игрушки, они живые существа, которые должны жить в естественной среде обитания, а не в неволе», — сказал Цечоев.

При этом стационарного цирка в городе нет и, по словам Цечоева, не будет. Он убежден, что детям необходимо прививать любовь к животным, потому мэрия Магаса запланировала проведение акции, которая будет популяризировать гуманное отношение к животным.

«В детях прежде всего нужно воспитывать чувство любви, сострадания и доброго отношения к животным. Мы приняли решение провести масштабную акцию среди детей и молодежи о трепетном и гуманном отношении к ним, сотрудники мэрии проведут в детсадах, школах и вузах открытые уроки с показом фильмов о диких животных, которые должны жить в естественной среде обитания и расскажут о важности гуманного отношения к животным, защите природы, в том числе с точки зрения религии. А подобные зрелища, связанные с использованием любых видов животных, в Магасе не будут проводиться никогда», — добавил мэр.

Летом 2018 года в Магасе были установлены домики для бездомных кошек с подогревом, а также убежища для белок, в планах мэрии — установка в городе специальных кормушек для бездомных животных.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске каждые гастроли передвижных цирков с животными сопровождаются акциями протеста зоозащитников.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
20 человек задержала Росгвардия после фестиваля «Hip-Hop Mayday» в Москве Заволокло дымом Бердск: жгут мусор в частном секторе и на промплощадке Мадуро призвал военных быть готовыми к вторжению США в Венесуэлу

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Детская стенка Юнга 2 - 30 %
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика