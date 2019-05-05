Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян

В России предложили закрывать магазины в жилых домах, если они помешают комфортному проживанию граждан. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Планируется, что размещение магазинов в домах могут ограничить, если они будут «мешать комфортному проживанию граждан», следует из документа. Правительство должно представить главе государства предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Отчитаться о работе он должен будет до 1 июня.

Поручения Путин дал по итогам обсуждения реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Встреча с представителями общественности состоялась 12 февраля, напоминает Ура.ру.

Ранее Минфин предложил лишить несетевые торговые точки возможности платить налоги на специальных условиях. Эксперты заявили, что рост фискальной нагрузки приведет к закрытию магазинов «у дома», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».