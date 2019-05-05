Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян

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«Если будут» ключевая мысль! Не нормативные акты и законы ( в которых уже сами не разбираются). Реальный оскал режима беспредельщиков — мы решаем на глазок и за хозяина магазина и за жильцов.
«Если будут»
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