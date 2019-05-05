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Путин закроет магазины «у дома» после жалоб россиян

Размещение магазинов в домах могут ограничить, если они будут «мешать комфортному проживанию граждан», следует из поручения президента России.

5.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Путин закроет магазины у дома после жалоб россиян

Магазин для самогонщиков в Новокузнецке расположен в жилом доме

В России предложили закрывать магазины в жилых домах, если они помешают комфортному проживанию граждан. Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Планируется, что размещение магазинов в домах могут ограничить, если они будут «мешать комфортному проживанию граждан», следует из документа. Правительство должно представить главе государства предложения о внесении в законодательство соответствующих изменений. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Отчитаться о работе он должен будет до 1 июня.

Поручения Путин дал по итогам обсуждения реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Встреча с представителями общественности состоялась 12 февраля, напоминает Ура.ру.

Ранее Минфин предложил лишить несетевые торговые точки возможности платить налоги на специальных условиях. Эксперты заявили, что рост фискальной нагрузки приведет к закрытию магазинов «у дома», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Если будут» ключевая мысль! Не нормативные акты и законы ( в которых уже сами не разбираются). Реальный оскал режима беспредельщиков — мы решаем на глазок и за хозяина магазина и за жильцов.
    «Если будут»

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