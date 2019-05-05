Украл невесту-главврача депутат от «Единой России» в Ингушетии

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил «Интерфаксу» источник.
«Умыкание женщины произошло в Малгобекском районе Ингушетии. Украв женщину, депутат шестого созыва, член фракции «Единая Россия» в Народном собрании республики решил на ней жениться. По предварительной информации, похищенная ранее занимала должность главного врача Малгобекской центральной районной больницы», — сказал собеседник агентства.
По его словам, ситуация урегулирована старейшинами. Свадьба намечена на 5 мая.
Этот случай вызвал резонанс в регионе, так как сами депутаты парламента не раз выступали за ужесточение наказания за похищение невест и полного искоренения древнего кавказского обычая, противоречащего исламским традициям.
Депутату придется заплатить штраф в 200 тыс. рублей в пользу малоимущих в центральной мечети, а пособникам жениха — по 100 тыс. рублей, иначе они будут отлучены от тейпа.
В ноябре 2013 года духовные лидеры, представители общественности и власти Ингушетии во время конференции в Магасе приняли совместное решение штрафовать молодых людей, похищающих девушек для вступления в брак, на 200 тыс. рублей. Также штрафом в размере 100 тыс. рублей наказывать пособников женихов и тех, кто будет участвовать в укрытии украденной девушки и переговорах с ее родственниками.
В апреле 2017 года ингушский парламент внес в Госдуму законопроект, предусматривающий наказание до трех лет принудительных работ либо лишение на тот же срок свободы за похищение человека с целью вступления в брак.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не поддержал этот законопроект.
Как отметил Евкуров, есть уголовная ответственность за похищение человека и новый закон не нужен. По его мнению, введение уголовной ответственности для похитителей невест в республике не приведет к конкретным результатам.
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