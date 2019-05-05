Огромные следы снежного человек нашли военные альпинисты в Гималаях

Индийская армия нашла следы снежного человека в Гималаях. Военные опубликовали в своем Twitter пост с фотографиями огромных отпечатков стопы. Следы мифического существа обнаружила альпинистская экспедиционная группа близ базы Макалу в начале апреля.

Группа военных альпинистов из числа военнослужащих Индии обнаружила в горах Непала, недалеко от природного заповедника Макалу, что в восточной зоне Гималаев, доказательства существования снежного человека (йети), сообщил портал News.ru.

9 апреля на высоте более 3500 метров альпинисты обнаружили многочисленные следы ног, размер которых был огромен – более 81 см в длину и 38 см в ширину.

Потрясающую находку, выложенную в Twitter альпинистами, опубликовала газета Times of India, подчеркнув, что это не розыгрыш. Все снимки военные альпинисты передали специалистам для исследований.

Как известно, это не первые снимки следов снежного человека, ставшие достоянием общественности.

Впервые следы йети удалось обнаружить и сфотографировать в 1950-х годах британскому исследователю Эрику Шиптону. Ученый наткнулся на них в поисках нового пути к вершине Эвереста. После чего многие альпинисты рассказывали о своих встречах с таинственным зверем, но реальность этих фактов вызывала сомнение.

Однако индийские военные уверены в своей правоте и считают, что именно их фотографии докажут, что существование снежного человека это не миф.

Нельзя гарантировать, что этот след в Гималаях – не подделка или ошибка, но давно признано, что снежный человек существует, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Международного центра гоминологии Дмитрий Баянов.

«Есть целая наука – гоминология, изучающая этих существ, гоминоидов. Наука это пока что не признана, но когда-то и приматология не была признана. Гоминологию основал российский ученый Б. Ф. Поршнев», – сказал Дмитрий Баянов.

Снежный человек существует во всех странах, на всех континентах, кроме Антарктиды, считает гоминолог. У русских это называется Леший-Лешачиха, в Америке – Бигфут, Сасквоч. По его словам, в фильме Паттерсона-Гимлина сняли реальную особь такого Сасквоча.

«Они живут в лесной местности. Поэтому в народе их окрестили «лесом», «шайтаном», «дьяволом». Поскольку употреблялись такие народные термины, в век просвещения решили, что это все народные выдумки, легенды, мифология, и не приняли это в учет. Почему у Пушкина Русалка с рыбьим хвостом сидит на ветвях? Это недоразумение, в фольклоре все перепутали. На самом деле русалки обезьяноподобны и лазают по деревьям. Почему «не так страшен черт, как его малюют»?. Это сказал народ, который видел, как выглядит этот волосатый примат. Признание гоминологии и гоминоидов произойдет в скором времени, а их существование – уже реальность», – сказал Дмитрий Баянов.