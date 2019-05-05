Паника: Почему старики боятся интернета

Пожилые жители Бердска предпочитают платить за коммуналку «в живую»
Страх перед интернетом, цифровыми технологиями ученые предлагают рассматривать как форму общественной паники, аналогичную боязни ГМО, детских прививок, сотовых вышек. Нередко это проявляется в ювенойе — негативном отношении к молодежи со стороны старшего поколения. О причинах и последствиях феномена — в материале РИА Новости.
Регулировать ли интернет?
В 2011 году американский социолог Дэвид Финкелхор из Университета Нью-Гэмпшира обратил внимание на то, что современное общество буквально демонизирует молодежь. Взрослые критикуют пристрастие подрастающего поколения к интернету и гаджетам, несамостоятельность, эгоизм.
Ученый сравнил это явление с общественным страхом. В работе «Интернет, безопасность молодежи и проблема «ювенойи» (боязни молодого поколения) он провел параллели с прошлыми эпохами, когда наблюдалось то же самое. Взрослые всегда ругали молодых за разрушение традиционного уклада жизни, непокорность, недостаточное уважение к старшим, нежелание учиться и так далее.
«В мое время молодежь себя так не вела», «мы одевались скромнее» — слова, знакомые многим. Что заставляет взрослых говорить так? Финкелхор уверен, что причина — в технологическом прогрессе, порождающем в обществе тревогу.
В конце XIX века англичане полагали, что всеобщее высшее образование портит детей. Потом общественный гнев обратился на газеты, радио, телевидение. В 1950-е в США настоящая паранойя охватила противников комиксов. Сейчас настала очередь информационных технологий, интернета.
Молодежь наиболее восприимчива к новациям, она первой начинает их осваивать и внедрять в жизнь, а потому гнев старшего поколения (вместе с желанием защитить) обрушивается на юную поросль.
Став общедоступным, интернет начал бурно развиваться. Как это происходит, было не до конца ясно. Поэтому его сочли опасной средой, где царит вседозволенность, а дети подвергаются повышенному риску угодить в руки преступников, маньяков. В середине 1990-х этот коллективный страх привел к принятию в США законов, ограничивающих свободу интернета, криминализации статей за размещение порнографии. По мнению Финкелхора, это не было оправданно. Однако как раз в те годы в Америке число преступлений в отношении детей резко сократилось, и эта тенденция сохраняется.
Прошлое держит
Различного рода общественные страхи среди взрослых могут усугубляться возрастными изменениями в организме, психологическими проблемами, например, ностальгией по детству (когда трава была зеленее, сахар слаще), социальной неустроенностью (бедностью). Ученые из Университета Ланкастера (Великобритания) анализируют результаты опроса пожилых людей о том, почему они боятся интернета.
Выяснилось, что, несмотря на доступность, некоторые объясняют отказ использовать интернет и социальные сети отсутствием интереса. Другие боятся банковских онлайн-сервисов. Сильный фактор — опасение сделать что-то неправильное в программах.
Люди ссылаются на слишком сложные технологии, значительную трату времени на их освоение, нежелание брать на себя ответственность за выбор. Например, если раньше товар подбирал и рекомендовал продавец, то теперь это должен делать сам пользователь на сайте. Многие считают интернет небезопасным.
Немаловажный пункт — чувство социальной ответственности у людей старшего поколения. Они думают, что интернет разрушает малый бизнес, способствует закрытию магазинов, развлекательных центров, где они встречались с друзьями. Некоторые специально ходят в банк, чтобы отделение не закрыли и людей не уволили. Есть также опасения за будущее детей и внуков, которых интернет может лишить работы.
Многих тревожит социальная изоляция, поэтому они сознательно избегают онлайн-шопинга, предпочитая личное общение с продавцом. По той же причине пожилые почти не используют соцсети, вместо этого по старинке встречаются с друзьями «живьем».
Спасательный круг для пенсионеров
Прогресс в медицине, улучшение условий труда и быта привели к росту продолжительности жизни и, как следствие, доли возрастного населения. В мире ожидается так называемое серебряное цунами — немалому числу жителей Земли предстоит треть жизни провести на пенсии. К примеру, в США к 2050 году каждый пятый будет старше 65 лет.
Уже сейчас заметна негативная сторона такого сценария. Старые люди чаще оказываются в социальной изоляции, оторванными от семьи, друзей. Этому способствует смена образа жизни в связи с выходом на пенсию или болезнью, нередко — вынужденный переезд, тяжелые утраты. Пожилым меньше доступны информация о здоровье, финансовые услуги, им сложнее пользоваться транспортом. В результате развиваются чувство одиночества, депрессия, тревожность, понижается самооценка.
Между тем цифровой разрыв в обществе, когда вне интернета оказывается значительное число людей старшего поколения, сохраняется. Все это вынуждает ученых думать о том, как интегрировать их в виртуальную среду. Тем более что факты говорят о способности мозга осваивать сложные вещи в любом возрасте. Доказано и положительное влияние обучения новому на здоровье пожилого человека — как профилактика нейродегенеративных заболеваний.