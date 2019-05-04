Почему меня травили выхлопными газами в маршрутке в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал гражданский журналист

И снова здравствуйте!!!!!!!

Седня весь день пахал, пахал, чуть не сдох)))

Поехал с вокзала домой на 14-й маршрутке и чуть не угорел в ней от выхлопных газов. На выходе сделал замечание водителю, что типа за такую услугу не собираюсь рассчитываться, попросил его предъявить путевой лист. Он мне его предъявил, сказал, что если есть проблемы звони по телефонам, указанным в маршрутке и он вообще не при делах. А кто вообще в этом случае при делах?

Кто виноват и в чем секрет????? Почему нас, простых граждан, отравляют, как в свое время фашисты травили в таких же камерах? Кто выпускает на линию такие маршрутки? И кто не соблюдает свои обязанности в контролирующих органов, допускающих такое безобразие?

Я так понимаю, это вопрос к главе администрации Бердска, интересно, а что он мне в ответ напишет? Типа бла, бла, вот типа не усмотрели….

Всегда ваш…. Фантомас))))