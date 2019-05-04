От взрыва снаряда один солдат-срочник погиб, второму оторвало ноги в воинской части на Урале

Вечером 3 мая пятеро солдат-срочников при производстве работ по уборке территории одной из частей Еланского гарнизона обнаружили старый неразорвавшийся снаряд, пишет сайт Вечерние ведомости. Что делали военные со снарядом неизвестно, но старый боеприпас сдетонировал. В результате взрыва один солдат погиб, второй получил тяжёлые ранения – ему оторвало ноги, и в настоящее время он в тяжёлом состоянии находится в реанимации, ещё один военный получил более лёгкие ранения и находится в хирургическом отделении. Судьба ещё двоих солдат – неизвестна.