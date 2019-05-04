Кто обрабатывает дачные участки от клеща в Бердске?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаУважаемые садовод. Подскажите, пожалуйста, фирму по обработке участка дачного от клеща. В прошлом году не замечали, а вот на днях сняли с себя. Хорошо, что не присосался… Чтоб действительно специалисты были с сертификатами. Спасибо. Жду отзывы