Видео «зависшего» водителя маршрутки №14 сняли жители Бердска

Утром 4 мая странного водителя пассажирского маршрута №14 (номер Н488УС ) сняли на видео прохожие в Бердске. Видео в редакцию прислала Юлия, знакомый мужа которой и снял предположительно водителя. Последний в полусогнутом состоянии завис около двери маршрутки. На видео видно, что глаза водителя закрыты.



— Как таких водителей выпускают на линию? – спрашивает горожанка.

По ее словам, снимавшие не допустили водителя до поездки, вызвав полицию.

По ее словам, снимавшие не допустили водителя до поездки, вызвав полицию.

На видео звучит диалог:

— Чего с парнем-то?

— А что с ним?

— Это водитель такси, кошмар, — бросает прохожая.

— Нормально все? – спрашивают «зависшего» водителя.

— Ты куда народ везти собрался в таком состоянии?

— У меня нормальное состояние, — еле проговорил водитель. – Я тебе честно говорю.

— Мужик, ты поимей совесть! Ты за руль не садись!

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с рейса «зависшего» маршруточника снял его работодатель. Предприниматель-перевозчик приехал на вокзал и отвез водителя в медицинское обследование в наркологическое отделение бердской ЦГБ.

-Провели разбирательство. Я уже разговаривала с перевозчиком. Оказалось, что водитель утром, как и положено, прошел медосмотр врача. Но потом что-то произошло. Нарколог обнаружил высокое давление, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежда Нятина.

Перевозчик находится в шоке от такого поведения своего наемного работника. Он не ожидал, что такое может случиться. Слава богу, что он за руль не сел. Но пока неизвестно, от чего водитель мог вести себя так неадекватно — наркотики, алкоголь, лекарства, приступ…

По словам Надежды Валерьевны, на ее памяти это первый подобный случай с маршруточниками в Бердске. Она вспоминает, что был инцидент, когда водитель маршрутки вышел на конечной остановке и ему стало плохо с сердцем.