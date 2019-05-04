Видео «зависшего» водителя маршрутки №14 сняли жители Бердска
Водитель в полусогнутом состоянии несколько минут «висел» около двери микроавтобуса, где его ждали пассажиры. Перевозчик сам отвез его к наркологу, сняв с рейса. У маршруточника обнаружили высокое давление.(ВИДЕО)
Водитель в странном состоянии стоял около маршрутки в Бердске 4 мая около вокзала
Утром 4 мая странного водителя пассажирского маршрута №14 (номер Н488УС ) сняли на видео прохожие в Бердске. Видео в редакцию прислала Юлия, знакомый мужа которой и снял предположительно водителя. Последний в полусогнутом состоянии завис около двери маршрутки. На видео видно, что глаза водителя закрыты.
— Как таких водителей выпускают на линию? – спрашивает горожанка.
По ее словам, снимавшие не допустили водителя до поездки, вызвав полицию.
По ее словам, снимавшие не допустили водителя до поездки, вызвав полицию.
— У меня нормальное состояние, — еле проговорил водитель. – Я тебе честно говорю.
— Мужик, ты поимей совесть! Ты за руль не садись!
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», с рейса «зависшего» маршруточника снял его работодатель. Предприниматель-перевозчик приехал на вокзал и отвез водителя в медицинское обследование в наркологическое отделение бердской ЦГБ.
-Провели разбирательство. Я уже разговаривала с перевозчиком. Оказалось, что водитель утром, как и положено, прошел медосмотр врача. Но потом что-то произошло. Нарколог обнаружил высокое давление, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства мэрии Надежда Нятина.
Перевозчик находится в шоке от такого поведения своего наемного работника. Он не ожидал, что такое может случиться. Слава богу, что он за руль не сел. Но пока неизвестно, от чего водитель мог вести себя так неадекватно — наркотики, алкоголь, лекарства, приступ…
По словам Надежды Валерьевны, на ее памяти это первый подобный случай с маршруточниками в Бердске. Она вспоминает, что был инцидент, когда водитель маршрутки вышел на конечной остановке и ему стало плохо с сердцем.
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Чья маршрутка? В студию героев
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Москвиных! И что им будет? Ну ка, я уже хочу на это посмотреть. Езжу часто на их машинах, работают лица кавказской национальности. Я мужик , а мне страшно.
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Судя по всему водил маршруток никто не проверяет, как при совдепии
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Как это не проверяют — вот давление у человека. ( полгода назад таксисту «голову напекло». Ещё гаишники водительское с извинениями вернули)
Кстати я знаю двоих маршруточников знаю, которые не только сами на наркоте, но и приторговывают. Очень удобно)
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Нарколог обнаружил высокое давление,
И Нятину и врача, и шестернина под ж….у Извиняюсь слов нет. Нятина пусть твоих детей такаие возят.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/05/04/423259-video-zavisshego-voditelya-marshrutki-14-snyali-zhiteli-berdska?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Его по знакомству туда устроили, такие же друзья… Там много водил бывших бердских нарков, кто не сдох. Это вы в бердской бригаде, когда она была в 90-е годы водителей не видели, там через одного такие были засыпающие,причем управляли большими грузовиками.
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Жесть!Круговая порука.щас денег занесут в нужный кабинет тел. звонок сделают влиятельным людям и все…Катайтесь дальше граждане со своими детьми с такими неадекватами.Дядя деньги зарабатывает.
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У нас на ПРМО помимо обязательного алкотеста и замера давления с пульсом периодически заводят в отдельную комнату для экспресс-анализа. В случае положительного теста человек отстраняется от работы с сохранением среднего заработка обычно на 2 недели (столько времени требуется, чтобы областная наркология вынесла окончательный вердикт).
Слабо бердским перевозчикам повторить?
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