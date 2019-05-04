Boeing 737 со 136 пассажирами упал в реку в США

Во Флориде пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в реке, сообщила военно-морская база в Джексонвилле.

Как заявил шериф города, лайнер упал на мелководье. Все пассажиры живы, 21 человек госпитализирован.

«Все в хорошем состоянии, критических травм нет», — уточняется в сообщении.

Местный телеканал WJXT опубликовал фото, на котором видно, что люди в спасательных жилетах выстроились на крыле самолета. Рядом на воде их ожидает пустой надувной спасательный плот.

По информации CNN, лайнер, зафрахтованный у компании Miami Air, летел с базы на Кубе во Флориду. Boeing доставлял военнослужащих, членов их семей и других посетителей Гуантанамо. Всего на борту было 143 человека — 136 пассажиров и семь членов экипажа, уточняется на фейсбук-странице военно-морской базы США в Джексонвилле.

Компания Boeing заявила, что уведомлена об инциденте в Джексонвилле и выясняет обстоятельства случившегося.

Источник: РИА Новости