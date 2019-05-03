Ажиотаж: За российским паспортом занимают очередь с 5 утра жители Донбасса

Очередь из желающих получить гражданство РФ образовалась у здания аппарата миграционной службы самопровозглашенной ДНР в Донецке. Здесь в пятницу, 3 мая, начали прием заявлений на получение российских паспортов по упрощенной процедуре, передает РИА Новости.

Сейчас это первое отделение в ДНР, где начат прием заявлений. С 7 мая принимать документы начнут во всех подразделениях миграционной службы в городах и районах ДНР. Всего их будет 33.

Президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Согласно данным МВД России, принимать заявления о получении российского гражданства будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР, рассматривать их будут в Ростовской области. Там же будут и выдавать документы. Предполагается, что процесс рассмотрения будет занимать до трех месяцев. В ведомстве отметили, что обратиться за российским паспортом можно будет, не отказываясь от гражданства Украины.

В очереди с 5 утра

Занимать очередь для подачи заявления на получение паспорта РФ по упрощенной процедуре жители ДНР начали с пяти утра. Чтоб избежать конфликтов и давки, люди стали сами составлять списки. К началу приема – к 9.00 мск — возле здания аппарата миграционной службы в Донецке было уже более 80 человек. При этом люди продолжали прибывать.

«Хочется быть первым. Пришел в начале шестого утра, уже был девятым. Для чего мы встали-то в 2014? Чтобы стать частью нашей большой родины… Мы хотим стать частью великой страны. ДНР — наш дом, Россия — наш большой дом», — говорит дончанин Игорь.

Житель Донецка Юрий – тоже один из тех, кто в первых рядах пришел подавать документы на получение российского паспорта. Боится, что позже ажиотаж и очереди только увеличатся. А для него гражданство России – это «мечта и уверенность в завтрашнем дне».

«Это желание и необходимость, чтобы без проблем выезжать в Россию, передвигаться. Я невыездной на Украину, не хочу туда ехать… В 2014 году к нам прилетало. Когда под дом упало, выехали с семьёй в РФ, потом жена и дети вернулись, а я в России остался работать, надо же как-то жить», — делится Юрий.

Очереди не только возле миграционной службы. Увеличение потока людей отмечают и в фотосалонах.

«Людей больше намного идет. В основном (фотографируются) на российские паспорта. Вчера очень много было, раза в три больше, чем обычно. Только на российские — более 50 человек вчера сфотографировались, еще около 20 – на паспорт ДНР», — рассказывает Татьяна, работник небольшого фотосалона в центре Донецка.

Подобная ситуация и в других салонах.

«Заранее пришла, чтобы все вовремя успеть и сделать. Я работала в госслужбе, сейчас на пенсии, на Украину выехать не могу, потому, что мы для них враги народа. А получение российского паспорта для меня — это свобода передвижения, защита. У меня дочь за границей живет, смогу к ней ездить», — говорит Лейла, которая пришла делать фото на получение российского паспорта.

Угрозы Киева лишить гражданства

В Киеве после подписания указа об упрощении получения российских паспортов заявили, что могут лишить жителей Донбасса украинского гражданства. Эти угрозы тех, кто подает заявление на получение документа гражданина РФ, не пугают, говорят, готовы сами отказаться от украинского паспорта.

«Украинский паспорт сохранился, но если бы сегодня встал вопрос, я бы отдал его, не задумываясь. Пусть лишают (украинского гражданства), на здоровье. Нам ехать больше некуда», — говорит житель Донецка Игорь.

Вера и Александр Черепанины рассказали, что родились в бывшем СССР на территории нынешней России. В Донецк переехали по распределению после окончания вуза, да так и остались здесь жить.

«Нам все равно, пусть лишают гражданства Украины… Это же они от нас отказались, перестали пенсии платить, обстреливали. Они сами отстранилась, мы-то любили Украину и 30 лет тут прожили», — говорит Александр.

По словам его супруги, документы на оформление российского паспорта у них готовы с 2016 года. Супруги пытались оформить документы на территории России, но не удалось.

«Дождались. Мы пять лет этого ждали», — говорит Вера Черепанина.