Устроился на скотобойню и скончался в лесу пропавший без вести житель Бердска

Тело жителя Бердска Евгения Королева, найденное вечером 2 мая, сейчас находится в сузунском морге. Патологоанатомы устанавливают причину смерти пропавшего без вести 19 апреля бердчанина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он заблудился где-то между деревней Татчиха Сузунского района и селом Завьялово Искитимского района Новосибирской области.

Две недели бердчанина искали родные и друзья. Волонтеры «Лиза Алерт» вышли на поиски 20 апреля. Всю ночь добровольцы поискового отряда прочесывали сложною местность. Но активные поиски прекратили после получения информации о том, что Евгений Королев якобы сам отказался идти на контакт.

— Поиски были трудные: там 15 километров леса от Татчихи до Завьялово. С болотами, бурьяном, буреломом. На минуточку представьте себе, что человек в любой момент зашел в лес и мог пойти направо, налево, прямо, или вилять по траектории и периметру, — рассказала волонтер Валерия Компанькова.

Это же подтвердила пресс-секретарь отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская:

— Мы провели ночь в лесу, там местность довольно сложная — лесок, овраги, водоемы, через которые приходилось переправляться. Группы прошли по 13 километров, 7 часов в ночном лесу. К утру, проанализировав поступившую новую информацию о состоянии потерявшегося, выйдя еще раз с ним на связь, было принято решение сворачивать активный поиск.

По словам Лиманской, Евгения Королева «вели» специалисты из Москвы, рассказывая, как добраться до людей, но в определенный момент он перестал идти на контакт.

— В случае, когда человек наотрез отказывается от нашей помощи и избегает ее, наши методики не работают. Только в этом и состоит причина прекращения поиска, — отметила Елизавета Лиманская, подчеркнув, что «Лиза Алерт» не бросала человека в беде, но и подвергать опасности добровольцев не имеет права.

Она считает обязательным, чтобы родственники пропавших говорили полную информацию об объекте поиска: что человек алкоголик, что он дезориентирован.

Брат погибшего Алексей Королев, который сам провел пять поисковых операций, пока не может в интересах следствия раскрывать подробности обнаружения тела и событий, предшествующих смерти Евгения.

— Пока причины смерти носят скрытый характер, поскольку нет заключения патологоанатома, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Алексей. — Точка, где Женю вчера обнаружили, находится примерно в 5-8 км от места, где все началось…

Так он назвал скотобойню, куда Евгений отправился на заработки. По словам Алексея, брат не был охотником, ружья у него с собой не было. И правоохранителям предстоит разобраться, как и при каких обстоятельствах он оказался в сузунском лесу.

Тело было без верхней одежды. Как правило, замерзая, люди раздеваются. Повреждения на трупе похожи на то, как изъели звери, например, лисы. Но догадки пока не подтверждены выводами судмедэкспертизы.

Как стало «Курьер. Среда. Бердск», Евгений Королев был участником бердского братства пограничников.

Сегодня семья Королевых, потратившая немало денег на поиски, просит у неравнодушных людей помочь деньгами в организации похорон. Подробности о помощи по тел. 8-913-009-73-15, 8-953-867-22-73, 8-952-900-23-32 (Алексей).