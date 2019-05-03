SOS: Как не переусердствовать с отдыхом на майские праздники

Длинные каникулы лучше провести на свежем воздухе, занимаясь умеренной физической активностью и не ставя рекорды в спортзале и огороде, считают опрошенные РИА Новости врачи.

В начале мая россияне получили длинные выходные с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. В 2019 году май также станет одним из рекордсменов по количеству выходных: в общей сложности 13 дней из 31 календарного.

Выходные на свежем воздухе

Безусловно, отдых на свежем воздухе очень полезен, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников. Он отметил, что из-за недостатка солнца и тепла в нашем климате падает иммунитет, страдает психическая сфера.

По его словам, причина хандры часто кроется в нехватке витамина D, который играет важную роль в работе иммунной и нервной систем. Лучше всего получать его от солнечных лучей. «Благоприятно на нервную систему действует и отсутствие городских шумов, избытка выхлопных газов, других раздражителей. Смотреть на зеленую листву и деревья, отдохнуть от городских полусерых тонов и компьютера полезно и для зрения», — отметил Тяжельников.

По словам врача-терапевта Марины Анисимовой, медицинских показаний для отдыха за городом не существует: каждый сам решает для себя, где лучше провести выходные. Она также отметила, что «люди, которые мало бывают на улице, не получают достаточную солнечную инсоляцию». По этой причине у них есть проблемы с выработкой витамина D, усвоением кальция и другие проблемы минерального обмена.

Норма активности

Говоря о том, как не переборщить с физической активностью в праздники, Анисимова отметила, что, несмотря на существование норм нагрузки, нужно помнить о своих особенностях.

«Если человек регулярно занимается каким-то видом спорта, то он в принципе ориентировочно понимает <…>, какую нагрузку он для себя может выбрать. Человек, который не занимается спортом регулярно, не подвергается активным нагрузкам, конечно, для него применить какие-то объективные нормы, будет крайне сложно», — сказала терапевт.

Тяжельников отметил, что, согласно рекомендациям ВОЗ, физнагрузка для детей от пяти- семнадцати лет должна составлять не менее 60 минут ежедневно. Взрослые люди до 64 лет должны уделять занятиям аэробикой средней интенсивности не менее 150 минут в неделю. Для занятий высокой интенсивности будет достаточно 75 минут в неделю.

Физическая активность людей старшей возрастной группы предполагает оздоровительные упражнения, подвижные виды активности: велосипед или пешие прогулки. Сюда же можно включить домашние дела.

«В последнее время популярна формула » Десять тысяч шагов в день». Это примерно пять километров. Вполне посильная нагрузка, чтобы любому человеку держать себя в тонусе», — добавил Тяжельников.

Сигналы SOS

Следует учитывать, что норма нагрузки должна определяться с учетом многих факторов, уточнил Тяжельников. Некоторые заболевания требуют специального подхода.

«Например, если у вас болит спина или суставы, то ставить рекорды в огороде не стоит. Если вы даже поставили себе план обработать весь огород за майские праздники, распределяйте нагрузки. Чаще делайте перерывы. Пейте больше воды», — предложил он.

По словам специалиста, не следует также начинать с больших нагрузок в фитнес-клубе, поскольку «перегруз не только навредит здоровью, но и приведет к разочарованию в занятиях». Он также напомнил, что нужную физическую активность можно получить, если начать ходить пешком по лестнице или проходить пешком пару остановок.

Доктор Анисимова посоветовала обращать внимание на усталость — так организм показывает, что нагрузку надо снизить. «Если мы говорим о человеке, который <…> имеет какие-то заболевания, противопоказания, то ориентироваться надо на самочувствие и симптомы обострения его хронических заболеваний», — добавила она.

Выходные с пользой

Активный отдых всегда полезнее пассивного, подчеркнул Тяжельников. На отдыхе не стоит ограничиваться приготовлением и употреблением шашлыков. «Ваш организм скажет вам спасибо, если вы будете сочетать застолье с физическими нагрузками», — отметил он.

По словам специалиста Депздрава, можно активно потренировать мышцы с помощью гребли на лодке или крутя педали катамарана. Прекрасную аэробную нагрузку даст игра в волейбол и футбол. Он также предложил россиянам потренироваться с пользой для здоровья в верховой езде или отправиться в пеший поход.

Анисимова обратила внимание россиян на то, что сейчас начался сезон активного пыления растений, реакция на которое может появиться даже у не страдающих аллергией людей. Она также напомнила, что необходимо защитить себя от укусов насекомых и тщательно осматривать себя на предмет клещей.

Пассивный отдых не выход

Анисимова напомнила, что выходные, пусть и длинные, не будут бесконечными. Она посоветовала не снижать активность, в противном случае втянуться в привычный ритм будет очень непросто. Она также напомнила, что нужно во всем знать меру. «По пациентам мы знаем, у нас не бывает середины: мы либо сидим дома, либо сажаем картошку до состояния сердечного приступа», — заключила терапевт.

Пассивный отдых может быть полезен человеку, который работает там, где требуются физическая нагрузка, считает Тяжельников. Но даже этим людям будет полезно отдохнуть на свежем воздухе. Офисным работникам активный отдых просто необходим.

«Если вы уж так не любите спорт или долгие походы, то можно просто прогуляться в сквере. Сейчас даже в городе много красивых парков, водоемов, где можно отлично провести время», —сказал он.

Тяжельников также посоветовал россиянам резко не менять режим дня, не злоупотреблять спиртным и не переедать, тогда организм сможет отдохнуть, а не тратить силы на вывод токсинов.

«Постарайтесь сменить обстановку, получить новые впечатления, хорошие эмоции, отвлечься от текучки. Проведите больше времени в активных занятиях на свежем воздухе. Зарядитесь витамином D на солнце. И вы обязательно ощутите прилив сил и энергии», — пожелал он.