КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам Студию Ключевая 53 Ремонт 1250.00
продам
Продам 2-ую квартиру! 89137665850 Светлана.
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Продам 1-ю, Алена 8-913-701-2341
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Подскочат цены на продукты и алкоголь на 5-7% за майские праздники

ФАС: За счет гособоронзаказа катались за рубеж сотрудники завода им. Коминтерна в Новосибирске

В список счастливых людей не попали жители Новосибирска

Мусором завален в майские праздники Бердск

Рис не дает вам жиреть

Росгвардия: Опасно писать в соцсетях об отдыхе на майские праздники

Мертвым нашли пропавшего без вести охотника из Бердска

Убили 492 ребенка абортами за 2018 год женщины в Бердске

Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Спустя 5 лет после пожара в Доме профсоюзов Одессы виновных в трагедии не нашли

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Крупнейшим покупателем золота в мире признали Россию

К началу апреля объем золотовалютных запасов РФ оценивался в $487,8 млрд. Это рекорд с 2014 года. Спустя месяц Всемирный совет по золоту назвал Россию крупнейшим скупщиком этого драгоценного металла в мире.

3.05.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Крупнейшим покупателем золота в мире признали Россию

Золота много не бывает

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) подсчитал: в первом квартале 2019 года мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего они купили 145,5 т драгоценного металла, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом крупнейшим покупателем, отмечает Bloomberg со ссылкой на отчет совета, остается Россия. Она, уточняет агентство, распродает американские гособлигации «в рамках процесса дедолларизации». Сколько именно золота купил российский регулятор, Bloomberg не уточняет.

Еще одним крупным покупателем драгоценного металла, по его данным, стал Народный банк Китая. Он тоже пытается диверсифицировать свои активы и отказаться от американского доллара, поясняет агентство, передает РБК.

Кроме того, свои золотовалютные резервы в первом квартале 2019 года впервые за последние пять лет увеличил Эквадор, отметили в совете. Помимо него, среди активных скупщиков золота — Казахстан, Турция, Катар и Колумбия.

Среди покупателей драгоценного металла — в основном страны, которые стремятся снизить свою долларовую зависимость, пришли к выводу эксперты. Как правило это государства, запасы золота у которых ниже, чем у западноевропейских стран, пишет Bloomberg.

В целом же, согласно релизу доклада, опубликованному на сайте Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2019 года общий объем инвестиций в слитки и монеты снизился до 257,8 т (-1%). Это, пояснили специалисты, произошло из-за падения спроса на золотые слитки. При этом официальные покупки золотых монет выросли на 12% до 56,1 т.

Спрос на ювелирные изделия за этот же период вырос на 530,3 т. Объем золота, используемого в технологии, упал до двухлетнего минимума — 79,3 т. Это, отмечается в релизе, произошло из-за замедления экономического роста.

Согласно данным российского Центробанка, на 1 апреля 2019 года объем золотовалютных запасов России составил $487,8 млрд. Это был рекордный показатель с марта 2014 года. Кроме того, в январе стало известно, что Банк России рекордно нарастил объем золота в составе своих международных резервов. Ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов связывал это с ростом «долларовых рисков».

В апреле прошлого года США ввели против российских бизнесменов, глав госкомпаний и компаний самые жесткие санкции с 2014 года. ЦБ России после этого вывел свои резервы из американских госбумаг и переложил их в активы в евро, юанях и иенах. Так, в январе 2019 года стало известно, что Банк России сократил свои резервы в долларах на $101 млрд (с $201 млрд до $100 млрд).

WGC — организация, которую создали в 1987 году основные компании-добытчики золота. Одной из своих целей она называет стимулирование и поддержание спроса на золото.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Крупнейшим покупателем золота в мире признали Россию Подскочат цены на продукты и алкоголь на 5-7% за майские праздники Из-за репетиции парада Победы в начале мая перекроют центральные улицы в Новосибирске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика