Крупнейшим покупателем золота в мире признали Россию

Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) подсчитал: в первом квартале 2019 года мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота. Всего они купили 145,5 т драгоценного металла, что на 68% больше, чем годом ранее. При этом крупнейшим покупателем, отмечает Bloomberg со ссылкой на отчет совета, остается Россия. Она, уточняет агентство, распродает американские гособлигации «в рамках процесса дедолларизации». Сколько именно золота купил российский регулятор, Bloomberg не уточняет.

Еще одним крупным покупателем драгоценного металла, по его данным, стал Народный банк Китая. Он тоже пытается диверсифицировать свои активы и отказаться от американского доллара, поясняет агентство, передает РБК.

Кроме того, свои золотовалютные резервы в первом квартале 2019 года впервые за последние пять лет увеличил Эквадор, отметили в совете. Помимо него, среди активных скупщиков золота — Казахстан, Турция, Катар и Колумбия.

Среди покупателей драгоценного металла — в основном страны, которые стремятся снизить свою долларовую зависимость, пришли к выводу эксперты. Как правило это государства, запасы золота у которых ниже, чем у западноевропейских стран, пишет Bloomberg.

В целом же, согласно релизу доклада, опубликованному на сайте Всемирного совета по золоту, в первом квартале 2019 года общий объем инвестиций в слитки и монеты снизился до 257,8 т (-1%). Это, пояснили специалисты, произошло из-за падения спроса на золотые слитки. При этом официальные покупки золотых монет выросли на 12% до 56,1 т.

Спрос на ювелирные изделия за этот же период вырос на 530,3 т. Объем золота, используемого в технологии, упал до двухлетнего минимума — 79,3 т. Это, отмечается в релизе, произошло из-за замедления экономического роста.

Согласно данным российского Центробанка, на 1 апреля 2019 года объем золотовалютных запасов России составил $487,8 млрд. Это был рекордный показатель с марта 2014 года. Кроме того, в январе стало известно, что Банк России рекордно нарастил объем золота в составе своих международных резервов. Ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов связывал это с ростом «долларовых рисков».

В апреле прошлого года США ввели против российских бизнесменов, глав госкомпаний и компаний самые жесткие санкции с 2014 года. ЦБ России после этого вывел свои резервы из американских госбумаг и переложил их в активы в евро, юанях и иенах. Так, в январе 2019 года стало известно, что Банк России сократил свои резервы в долларах на $101 млрд (с $201 млрд до $100 млрд).

WGC — организация, которую создали в 1987 году основные компании-добытчики золота. Одной из своих целей она называет стимулирование и поддержание спроса на золото.