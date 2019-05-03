Подскочат цены на продукты и алкоголь на 5-7% за майские праздники

Цены на продукты и алкоголь в России традиционно растут перед праздниками, а за длинные майские выходные они могут подскочить на 5-7% благодаря повышенному спросу, при этом после праздников вряд ли стоит рассчитывать на их снижение, уверены эксперты сервиса Rate&Goods.

«Рост потребительских цен продолжается, и праздничная декада, увы, не будет исключением. На потребительскую инфляцию наложится повышенный спрос, что вызовет очередной скачок цен в пределах 5-7%. Особенно это коснется некоторых групп товаров, таких как алкоголь и безалкогольные напитки, мясные полуфабрикаты, готовые продукты», — заявил РИА Новости генеральный директор Rate&Goods Роман Майстер.

«Собственно, начало этой тенденции мы уже наблюдали на последней предпраздничной неделе (с 22 по 29 апреля)», — отметил он.

Эксперты, по его словам, проанализировали покупки клиентов сервиса в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани, Уфе, Челябинске и Новосибирске. «Спрос на алкоголь вырос на 34%, на безалкогольные напитки на 27%, на готовые блюда – на 26%, на товары для дома и дачи – на 10%. Цены на эти группы товаров пока поднялись незначительно, но в праздничные дни рост усиливается», — сказал Майстер.

«Рост цен на товары повышенного спроса в праздничные дни, особенно во время длительных каникул, новогодних и майских праздников – обычное дело. Как правило, после праздников цены снижаются до прежнего уровня. Но в этом году после Нового года потребители снижения цен так и не дождались. Есть риск, что и после майских праздников не все цены вернутся к прежнему уровню», — добавил он.