Мусором завален в майские праздники Бердск

В майские праздники жители Бердска замечают невывезенный с контейнерных площадок мусор. В «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 мая, прислали «мусорные» фото с территории бывшего Бердского санатория и из центра города. Мусор лежит как в пакетах, так и крупногабаритный.

Как рассказала начальник отдела энергетики и ЖКХ Бердска Татьяна Золотухина, в соответствие с законом, вступившим в силу с 1 января в связи с введением новой системы по обороту твердых коммунальных отходов, к обязанностям регионального оператора относится своевременный вывоз мусора, в том числе и крупногабаритного, соблюдение периодичности, подбор просыпавшегося при погрузке мусора, а к обязанностям УК относится организация мест накопления и содержания мест накопления.

Управляющая компания должна обеспечить порядок на контейнерных площадках, независимо от времени вывоза мусора. На контейнерной площадке должно быть всегда чисто. Если жители выставили мусор рядом с контейнером, то сотрудники УК обязаны все это отследить и собрать в контейнер, чтобы мусоровоз мог подъехать и выгрузить мусор из контейнера. То что просыплется, региональный оператор обязан убрать. Крупногабаритный мусор также обязаны фиксировать УК и сообщать в компанию «ЭкоСервис», который вывозит мусор в Бердске по договору с регоператором «Экология-Новосибирск» о необходимости его вывоза.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин отмечал, что при объезде города не раз замечал, что контейнерные площадки имели неопрятный вид. Что положено делать в этом случае известно, но почему это не происходит, — задал вопрос Золотухиной мэр.

— Мы работаем. Связываемся с управляющими компаниями. Но не можем привести за руку и заставить убирать дворников, — ответила Татьяна Владимировна.

Мэр парировал, что есть понятие «убеждение», есть и другое — «мотивация».

— Если понимаем, что два варианта не проходят, есть третий — административный. Не хочу к нему прибегать. Но жители города платят деньги. Они хотят жить в красивом и чистом городе. Деньги получает управляющая компания, деньги получает региональный оператор. Значит это их степень ответственности. Если не получается, и происходит сбой, значит надо нам, управленцам, организовать площадку и понять, в чем проблема. Если будем заниматься селекцией мусора, кому он принадлежит, и кто его должен убирать, мы утонем в этом мусоре, — возмущался Шестернин.

Мэр поручил подготовить информацию по управляющим компаниям, которые «грешат», и есть к кому обратиться с предложением более внимательно отнестись к своей работе.