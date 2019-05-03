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В список счастливых людей не попали жители Новосибирска

Эксперты выяснили, в каких российских городах меньше всего довольных жизнью людей. Лидерами рейтинга названы Владикавказ, Хабаровск и Воронеж.

3.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В список счастливых людей не попали жители Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (на фото — справа) поздравил мэра Бердска Евгения Шестернина с Днем города

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ назвали Владикавказ, Хабаровск и Воронеж лидерами среди российских городов, где ниже всего доля довольных жизнью граждан. Об этом говорится в исследовании удовлетворенности российских граждан своей жизнью.

«Больше всего довольных жизнью во Владивостоке, Томске и Липецке, меньше всего — в Воронеже, Хабаровске и Владикавказе», — сообщается в материалах.

Так, доля полностью или в основном довольных жизнью во Владивостоке составляет 87%, в Томске — 86%, в Липецке — 85%. Во Владикавказе эта доля равна 63%, в Хабаровске — 69% и в Воронеже — 70%. В десятку городов, где живет меньше всего довольных своей жизнью, также вошли Петрозаводск, Ярославль, Магнитогорск, Калуга, Ульяновск, Тамбов, Махачкала. В Москве этот показатель составляет 82%.

«Исследование показало, что доля россиян, полностью или в основном довольных жизнью, заметно снизилась в первом квартале 2019 года < …> В марте 2019 года она упала до 73%. Среди руководителей предприятий и владельцев бизнеса доля довольных жизнью снизилась до 81%, среди наиболее состоятельных россиян она осталась на прежнем уровне — около 100%», — передает ТАСС.


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