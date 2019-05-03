Увели за рубеж 10 млрд рублей пенсионных накоплений россиян

Центробанк России нашел возможную схему вывода пенсионных накоплений граждан за границу. Две офшорные компании с 2016 по 2017 годы перекупали друг у друга ценные бумаги российской фирмы, увеличивая их стоимость. После этого управляющие компании негосударственных пенсионных фондов (НПФ) скупали эти акции, тем самым выводя за границу накопления россиян.

Как работают НПФ?

Вкладчики перечисляют в НПФ свои пенсионные накопления, чтобы увеличить будущую пенсию. Через управляющие компании НПФ инвестируют эти средства в ценные бумаги. Доходы от этих бумаг распределяются по счетам вкладчиков и увеличивают их будущую пенсию. Кроме того, часть доходов НПФ перечисляет управляющей компании.

Как пенсионные накопления выводят за рубеж?

«Одна из работающих схем [вывода денег из НПФ] — это взаимодействие фондов с аффилированным компаниями. Как раз такой сценарий и описал ЦБ в своем отчете», — рассказал «URA.RU» эксперт по пенсионной системе Андрей Гудков. Вернуть выведенные из страны деньги россияне могут только через суд после того, как схема мошенничества будет раскрыта правоохранителями, уточнил Гудков. В свою очередь советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие-брокер» Сергей Хестанов напомнил, что схемой, которую раскрыл Центробанк, НПФ пользовались еще десять лет назад.

Другую схему вывода пенсионных накоплений россиян используют структуры, частью которых является НПФ. Такие фонды зачастую входят в состав финансовых групп крупных компаний, пояснил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его словам, у таких компаний иногда появляется соблазн профинансировать из пенсионных средств какой-то зарубежный проект.

Сколько денег россияне уже потеряли?

Когда НПФ были запущены, прогнозировалось, что к 2015 году общая сумма денег в них окажется близкой к 15 трлн рублей, напомнил Гудков. По его оценке, сейчас эта сумма не превышает 3-4 трлн рублей. «Можно предположить, что около 10 трлн рублей пенсионных средств было выведено со счетов граждан. Однако неизвестно, остались ли они в России или „ушли“ за рубеж», — подчеркнул он.

Как пристально следят за НПФ?

Сегодня наблюдением за деятельность НПФ занимается только Центробанк. «Однако еще в 2011 году президент России своим указом образовал Общественный совет по инвестированию средств пенсионных накоплений. Собрание проработало семь сессий, и никогда не проводило аналитики», — заявил Гудков. По его словам, отсутствие такого совета сегодня можно считать нарушением законодательства.