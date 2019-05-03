ФАС: За счет гособоронзаказа катались за рубеж сотрудники завода им. Коминтерна в Новосибирске

Новосибирский завод имени Коминтерна незаконно провело обучение и зарубежные командировки за счет средств государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Комиссией УФАС по Новосибирской области по контролю в сфере государственного оборонного заказа было рассмотрено дело по признакам нарушения АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (далее — АО «НПО НИИИП-НЗиК») законодательства о государственном оборонном заказе.

Дело в отношении АО «НПО НИИИП-НЗиК» было возбуждено по результатам проверки информации, направленной Новосибирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

В ходе рассмотрения дела установлено, что АО «НПО НИИИП-НЗиК», в нарушение действующего законодательства, включило в себестоимость продукции, поставляемой в целях исполнения государственного оборонного заказа, затраты в размере 47 593,99 рублей, сложившиеся из расходов на проведение зарубежных командировок предприятием и принятие участия в конференции. Факт отнесения затрат на исполнение государственного оборонного заказа является нарушением п. 1 ч. 3 ст. 8 ФЗ № 275-ФЗ.