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ФАС: За счет гособоронзаказа катались за рубеж сотрудники завода им. Коминтерна в Новосибирске

В нарушение действующего законодательства предприятие включило в себестоимость продукции стоимость зарубежных командировок и обучение.

3.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
ФАС: За счет гособоронзаказа катались за рубеж сотрудники завода им. Коминтерна в Новосибирске

Будет суд

Новосибирский завод имени Коминтерна незаконно провело обучение и зарубежные командировки за счет средств государственного оборонного заказа. Об этом сообщили в региональном управлении антимонопольной службы.

Комиссией УФАС по Новосибирской области по контролю в сфере государственного оборонного заказа было рассмотрено дело по признакам нарушения АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна» (далее — АО «НПО НИИИП-НЗиК») законодательства о государственном оборонном заказе.

Дело в отношении АО «НПО НИИИП-НЗиК» было возбуждено по результатам проверки информации, направленной Новосибирской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

В ходе рассмотрения дела установлено, что АО «НПО НИИИП-НЗиК», в нарушение действующего законодательства, включило в себестоимость продукции, поставляемой в целях исполнения государственного оборонного заказа, затраты в размере 47 593,99 рублей, сложившиеся из расходов на проведение зарубежных командировок предприятием и принятие участия в конференции. Факт отнесения затрат на исполнение государственного оборонного заказа является нарушением п. 1 ч. 3 ст. 8 ФЗ № 275-ФЗ.


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