Снесут аварийный дом времен затопления старого Бердска

Комиссия 1 марта сделал заключение об оценке соответствия одного из многоквартирных домов Бердска требованиям положения о признании дома непригодным для проживания. И признала его таковым.

На этом основании в конце апреля мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление, которым признал многоквартирный жилой дом №5 на улице Свердлова аварийным и подлежащим сносу.

Общая площадь старой деревянной двухэтажки составляет 182 кв. метра. Она находится на пересечении улиц Островского и Свердлова, напротив городского парка.

Теперь управление ЖКХ обязано внести дом в реестр аварийных домов Бердска и направить сведения о многоквартирном жилом доме в министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

Таким образом сейчас в городе официально признаны аварийными 10 домов. Это дома на улицах Пионерской, Лизы Чайкиной, Энергетической, К. Маркса, а также несколько домов в так называемой «фергане». Половину из них расселят уже в 2019 году, сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

— Будем предлагать жителям, если в этом есть необходимость, поучаствовать в программе, но, как показала практика, многие не соглашаются на переезд. Например, в 2012 году жители дома №9 по улице Больничной даже судились с администрацией, не хотели переезжать из 4-квартирного деревянного дома, еще построенного во времена переселения из старого Бердска. Это их право — каждый свою судьбу решает сам. Но мы будем осматривать жилой фонд, который нуждается в обновлении, переселении или сносе. Комиссия по признанию жилья ветхим и аварийным будет продолжать свою работу, — прокомментировал Захаров.

Кстати, вновь признанный аварийный дом №5 на ул. Свердлова тоже времен затопления старого города. В далекие советские времена там, как вспоминают старожилы, находилась гостиница.

Дом уже давно расселили. Но необитаемым двухэтажку назвать нельзя. Признаки жизни заметны — на окнах шторы, на подоконниках вещи, а басовый лай и топот пса говорит за его внушительные размеры.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» местные жители, сейчас в доме, идущем под снос, живут погорельцы. Они находятся под защитой Росгвардии, базирующейся по соседству. Но скоро семья съедет, поскольку, говорят, отстроились после пожара. Да и экскаватор скоро разрушит деревянную конструкцию, возведенную более 60 лет назад.