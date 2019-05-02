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Не пройти: Агрессивный маркетинг на главной улице Бердска

Странно, что вообще проход оставили для пешеходов. Привет администрации!(ФОТО)

2.05.2019 2 коммент.
 
Не пройти: Агрессивный маркетинг на главной улице Бердска

Тротуар на ул. Ленина в Бердске

В рубрику «Сообщи свою новость» написал Поман:
— Так вот что такое агрессивный маркетинг! Странно, что вообще место для прохода оставили. Ну и привет администрации. Сразу видно — власть работает.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Да пни эти банеры и дальше иди

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