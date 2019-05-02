Не пройти: Агрессивный маркетинг на главной улице Бердска

Убили 492 ребенка абортами за 2018 год женщины в Бердске
Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии
Спустя 5 лет после пожара в Доме профсоюзов Одессы виновных в трагедии не нашли
Уходит под землю дорога в Южный микрорайон от ул. Рогачева в Бердске
Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска
«День людоеда» с пикетом и дискуссией проведет «Суть времени» в Академгородке
Шесть месяцев не платить за ипотеку разрешил президент Путин
Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
«Тебе, подонок, башку оторвать?»: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани
Да пни эти банеры и дальше иди
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И еще камнем в витрину
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