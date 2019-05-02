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Мертвым нашли пропавшего без вести охотника из Бердска

37-летний Евгений Королев пропал 19 апреля. Он ушел в лес в районе с. Завьялова Искитимского района и исчез. С тех пор его искали волонтеры. 2 мая нашли обнаружили погибшим.

2.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Лизы Алерт Нет комментариев
 
 

Мертвым нашли пропавшего без вести охотника из Бердска

Найден. Погиб

Вечером 2 мая стало известно, что пропавшего две недели назад 37-летнего бердчанина Евгения Королева нашли мертвым. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили знакомые погибшего.

— Его родственники рассказали, что нашли погибшим. Пока никаких подробностей нет, — поделились с «Курьер. Среда. Бердск» знакомые Евгения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,  утром 19 апреля он ушел в лес на охоту в районе с. Завьялово Искитимского района и с тех пор о нем ничего не было известно. Телефон его молчал. Его поисками занимались родные и друзья, сообщившие о произошедшем в полицию.

21 апреля на поиски Евгения вышли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Искали в лесу от с. Завьялого до Сузунского района. И вот, спустя две недели обнаружили его тело.

Подробности — в ближайшее время.

 


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