Мертвым нашли пропавшего без вести охотника из Бердска

Вечером 2 мая стало известно, что пропавшего две недели назад 37-летнего бердчанина Евгения Королева нашли мертвым. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили знакомые погибшего.

— Его родственники рассказали, что нашли погибшим. Пока никаких подробностей нет, — поделились с «Курьер. Среда. Бердск» знакомые Евгения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 19 апреля он ушел в лес на охоту в районе с. Завьялово Искитимского района и с тех пор о нем ничего не было известно. Телефон его молчал. Его поисками занимались родные и друзья, сообщившие о произошедшем в полицию.

21 апреля на поиски Евгения вышли волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Искали в лесу от с. Завьялого до Сузунского района. И вот, спустя две недели обнаружили его тело.

Подробности — в ближайшее время.