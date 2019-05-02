Минобороны опровергло информацию о гибели российских военных в Сирии

Публикации о гибели четырех российских военных в Сирии не соответствуют действительности, в последнее время в стране не погиб ни один военнослужащий из РФ. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.

В ведомстве пояснили, что ранее ряд СМИ сообщил, что на северо-западе сирийской провинции Хама при обстреле погибли четверо военных.

«За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил Российской Федерации, находящиеся в Сирии, живы и здоровы и выполняют поставленные перед ними задачи. Информация, опубликованная СМИ, является очередной фальшивкой. К сожалению, некоторые российские СМИ тиражируют недостоверную информацию, специально распространяемую боевиками террористических организаций в социальных сетях», — говорится в сообщении.

В среду, 1 мая, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил журналистам, что с начала апреля боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим и позиции сирийских войск в провинции Латакия с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня. Он отметил, что все атаки были отражены, объекты российской базы не пострадали, передает ТАСС.