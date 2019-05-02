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«Тебе, подонок, башку оторвать?»: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани

Момент издевательств заведующей детсадом над 5-летним ребенком записала одна из женщин, услышавшая крики. Педагога уволят по статье. Правоохранители начали проверку.(ВИДЕО)

2.05.2019 Фото: Стоп-кадр с видео 3 коммент.
 
Тебе, подонок, башку оторвать?: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани

Заведующая детским садом поставила ребенка на колени

— На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, башку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? — разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти.

С этого момент начинается ролик, который успела записать одна из женщин, услышавшая крик. По словам автора видео Натальи, инцидент произошел в детском саду №74 «Звездочка» 30 апреля. Однако в Сети появилось видео только спустя сутки.

На кадрах видно, как женщина грубо отчитывает маленького мальчика при остальных детях, она оскорбляет ребенка и даже силой заставляет встать его на колени, надавив на плечо своей рукой.

Издевательства в детском саду Краснодара.

— На колени, подонок! — кричит женщина. Мальчик падает на землю, но не издает ни звука. — …И землю целуй, которая тебе кормит и поит!

Женщина вновь и вновь тыкает мальчика в асфальт, при этом стоящие рядом с ней взрослые не останавливают ее.

— Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит, — обращается она к другому мальчику, указывая на провинившегося. А затем под горячую руку попадают и воспитатели. — Вы твари-педагоги, если позволяете такому быть.

Как удалось узнать «КП» — Кубань», главная героиня видео далеко не родительница одного из детей. В педагоге, который грубо отчитывает ребенка, одна из мам узнала заведующую детским садом.

— Да-да, это Эмма Ибрагимовна Мильнер, — говорит Мария К. — Мой ребенок ходил в этот детсад ранее, но я вынуждена была забрать его и перевести в другой. За ребятами там вообще не следят, там, действительно, издеваются над детьми! Взрослые посторонние в уличной обуви пили кофе в группе, где спали дети. Прям с кружками в ботинках над кроватками!

Cам мальчик недавно переехал с родителями в Краснодар. По словам воспитателей, ребенок сложный, часто обижает детей в группе.

Роликом уже заинтересовались правоохранители.

— На основании размещенной в Сети информации об инциденте в одном из детских садов Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В департаменте образования города ситуацию, которая случилась в детском саду, назвали недопустимой для образовательных учреждений, отрасли образования в целом.

— Ситуация, которая случилась в детском саду, недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом, — заявил «КП» — Кубань» директор департамента образования Алексей Некрасов. — Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей.

В департаменте образования этот инцидент назвали из ряда вон выходящей ситуацией, ЧП в отрасли образования Краснодара.

— В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье, — сообщил Алексей Некрасов. — Соответственно мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону заведующей. По их словам, агрессия женщина была вызвана поведением мальчика. С их слов ребенок постоянно дерется, бьет других детей якобы по наставлению своего папы. На мальчика не могут найти управу, потому у воспитательницы просто сдали нервы.

По словам некоторых родительниц, 5-летний мальчик дерется по наставлению своего папы из Дагестана.

Сейчас родители решают вопрос о коллективном письме и надеются, что проблема не останется без внимания. Кроме того, они хотят написать заявление в защиту педсостава детского сада.

 


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А действительно так и есть. Воспитывают натуральных сволочей, плюющих и харкающих на всех окружающих. Почему? Да потому что сами нелюди, в голове которых ничего кроме бабла и самоутверждения ничего порядочного и человеческого нет. И таким малолетним отморозкам в будущем ничего не стоит зарезать ветерана из-за медалек или поджечь бомба на улице. Я прекрасно понимаю заведующую.

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  2. Аноним

    Внимательно послушайте о чём она говорит. Она говорит о нравственности и о любви к России.

    Дама — патриот России. Полноценно раскрывшийся патриот.

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  3. Аноним

    » Однако нашлись и те, кто встал на сторону заведующей. По их словам, агрессия женщина была вызвана поведением мальчика. С их слов ребенок постоянно дерется, бьет других детей якобы по наставлению своего папы. По словам некоторых родительниц, 5-летний мальчик дерется по наставлению своего папы из Дагестана.» (с)
    обострился национальный вопрос?

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