«Тебе, подонок, башку оторвать?»: педагог заставила целовать землю детсадовца на Кубани

— На меня смотри! Что тебе сделать, подонок, башку оторвать? Ты моих детей душишь, тварь? — разъяренно кричит женщина на потупившего взгляд в асфальт мальчика лет пяти.

С этого момент начинается ролик, который успела записать одна из женщин, услышавшая крик. По словам автора видео Натальи, инцидент произошел в детском саду №74 «Звездочка» 30 апреля. Однако в Сети появилось видео только спустя сутки.

На кадрах видно, как женщина грубо отчитывает маленького мальчика при остальных детях, она оскорбляет ребенка и даже силой заставляет встать его на колени, надавив на плечо своей рукой.

Издевательства в детском саду Краснодара.

— На колени, подонок! — кричит женщина. Мальчик падает на землю, но не издает ни звука. — …И землю целуй, которая тебе кормит и поит!

Женщина вновь и вновь тыкает мальчика в асфальт, при этом стоящие рядом с ней взрослые не останавливают ее.

— Ты русский человек! А тебе вот этот подонок говорит, что он Россию ненавидит, — обращается она к другому мальчику, указывая на провинившегося. А затем под горячую руку попадают и воспитатели. — Вы твари-педагоги, если позволяете такому быть.

Как удалось узнать «КП» — Кубань», главная героиня видео далеко не родительница одного из детей. В педагоге, который грубо отчитывает ребенка, одна из мам узнала заведующую детским садом.

— Да-да, это Эмма Ибрагимовна Мильнер, — говорит Мария К. — Мой ребенок ходил в этот детсад ранее, но я вынуждена была забрать его и перевести в другой. За ребятами там вообще не следят, там, действительно, издеваются над детьми! Взрослые посторонние в уличной обуви пили кофе в группе, где спали дети. Прям с кружками в ботинках над кроватками!

Cам мальчик недавно переехал с родителями в Краснодар. По словам воспитателей, ребенок сложный, часто обижает детей в группе.

Роликом уже заинтересовались правоохранители.

— На основании размещенной в Сети информации об инциденте в одном из детских садов Краснодара сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщил «Комсомольской правде» — Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В департаменте образования города ситуацию, которая случилась в детском саду, назвали недопустимой для образовательных учреждений, отрасли образования в целом.

— Ситуация, которая случилась в детском саду, недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом, — заявил «КП» — Кубань» директор департамента образования Алексей Некрасов. — Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое. Кроме того, она фактически унижает и всех остальных детей.

В департаменте образования этот инцидент назвали из ряда вон выходящей ситуацией, ЧП в отрасли образования Краснодара.

— В ближайший рабочий день заведующая будет уволена по статье, — сообщил Алексей Некрасов. — Соответственно мы поддержим любые обвинения в ее адрес от родителей, поданные в правоохранительные органы, соответствующие органы системы профилактики.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону заведующей. По их словам, агрессия женщина была вызвана поведением мальчика. С их слов ребенок постоянно дерется, бьет других детей якобы по наставлению своего папы. На мальчика не могут найти управу, потому у воспитательницы просто сдали нервы.

По словам некоторых родительниц, 5-летний мальчик дерется по наставлению своего папы из Дагестана.

Сейчас родители решают вопрос о коллективном письме и надеются, что проблема не останется без внимания. Кроме того, они хотят написать заявление в защиту педсостава детского сада.