Спустя 5 лет после пожара в Доме профсоюзов Одессы виновных в трагедии не нашли

Пять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе в результате массовых беспорядков и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Расследование трагедии продолжается до сих пор, а к пятой годовщине трагедии власти так и не смогли указать обществу на виновных и привлечь кого-либо к ответственности.

Одесситы рассказали разные версии случившегося в тот злополучный день: кто-то обвинил в трагедии украинских националистов и радикалов, а кто-то — активистов Антимайдана. Местные жители соглашаются в том, что вопросы о случившемся остаются без ответов, а виновные по-прежнему не наказаны. Они надеются, что после смены власти на Украине расследование трагедии получит новый импульс, передает РИА Новости.

Трагедия в Одессе

После смены власти на Украине в 2014 году активисты Антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на площади Куликово Поле в центральной части Одессы. Там они, в частности, проводили сбор за проведение референдума о федерализации Украины, выступали за предоставление русскому языку статуса государственного.

Украинские националисты, в том числе участники Евромайдана, а также футбольные ультрас из Харькова и Одессы 2 мая 2014 года проводили в центральной части Одессы марш «За единство Украины». В ходе марша его участники устроили массовые беспорядки сначала на Греческой площади, а затем на Куликовом Поле, где стоял палаточный лагерь активистов Антимайдана.

Между радикалами и активистами на Куликовом Поле возникла драка, которая закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители Антимайдана. По многим из тех, кто пытался спастись из пылающего здания, из толпы радикалов стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказать виновных в гибели людей.

Пять лет спустя

Дом профсоюзов на Куликовом Поле стал символом одесской трагедии 2 мая 2014 года. Центральная часть пятиэтажного здания уже пять лет заброшена и обнесена забором, на котором висят венки, живые цветы, фотографии и список имен погибших. К ограждению прикреплены листки с молитвами, а на конструкциях забора краской написано «Не простим».

Даже издалека заброшенное здание на Куликовом Поле вызывает мурашки по коже. Всем своим видом безжизненный дом говорит, что здесь случилось что-то ужасное. А следы от пожара над входными дверями и закопченные окна на первых двух этажах подтверждают, что здесь произошла трагедия.

Владельцы здания еще в 2014 году установили новые двери вместо сгоревших, застеклили разбитые окна. Но на этом восстановительные работы прекращены.

Боковая и задняя части здания после пожара не пострадали. На заднем дворе в Доме профсоюзов работает столовая — небольшое помещение на несколько столов, где можно перекусить и выпить чего-нибудь горячительного. Продавщица отказалась комментировать, как она относится к работе общепита в здании, где пять лет назад случилось большое горе.

Вместе с тем на Греческой площади, где также в этот день были столкновения активистов Антимайдана и радикалов, никаких памятных знаков нет.

Версии одесситов

Перед Домом профсоюзов стоят несколько скамеек. На одной из них сидит молодая девушка и качает коляску с малышом. Рядом с ней мужчина с виду пенсионного возраста, он общается с молодой матерью. Они, по их словам — коренные одесситы, охотно решили рассказать, что же произошло здесь пять лет назад.

«Здесь были активисты, которые выступали за Россию, они тут (на флагштоке перед Домом профсоюзов. — Прим. ред.) сняли украинский флаг, свой (российский. — Прим. ред.) вешали. Поставили на площади большой экран, показывали российские каналы. Потом была драка (с украинскими националистами. — Прим. ред.). Те (активисты Антимайдана. — Прим. ред.) отступили в Дом профсоюзов. Они с собой канистры занесли, хотели огненный барьер сделать, но получился неконтролируемый пожар», — заявил пенсионер Дмитрий Григорьевич.

Девушка, не скрывая возмущения, возразила, что «это все бред». «Здесь были мои друзья. Они протестовали против новой власти. Много кто обвинял их в том, что они стоят за деньги. Это неправда», — рассказала Екатерина.

Она высказала свою версию пожара. «После побоища они (радикалы. — Прим. ред.) подожгли здание. Все это видели, как они бросали в здание коктейли Молотова. А потом еще стреляли по тем, кто пытался выбраться из пожара», — сказала девушка.

Пенсионер периодически перебивал рассказчицу, утверждая, что знает о случившемся от очевидцев трагедии, девушка отвечала аналогичными доводами.

Спустя какое-то время к дискуссии присоединился молодой человек, который сидел на соседней скамейке. Он убежден, что к организации массовых беспорядков причастны местные власти, «которые были заинтересованы в расшатывании ситуации в стране».

Вопросы без ответов

Еще несколько человек рассказали противоположные версии случившегося. Однако абсолютно все собеседники были едины во мнении о недопустимости таких действий со стороны радикалов. Совершенно очевидным остается тот факт, что никто не наказан спустя пять лет расследования, которое продолжается до сих пор.

«А виновных сегодня нет. Почему? Этот вопрос надо власти задавать. У всех есть и видеозаписи, и фотографии нападавших, но это никому не нужно. Крайних нашли, (экс-начальника одесской полиции Дмитрия. — Прим. ред.) Фучеджи и других. Они себе разъехались кто куда, и все на этом. А все вопросы остались без ответов», — сказала Екатерина.

Таксист Артур считает, что после смены власти на Украине расследованию одесской трагедии придадут новый импульс.

«Я слышал, что завтра (в четверг. — Прим. ред.) в Одессу приедет (победивший на президентских выборах на Украине Владимир. — Прим. ред.) Зеленский. Он должен прийти к Дому профсоюзов… Наверняка с приходом новой власти делу дадут ход», — сказал.

Практически все предыдущие собеседники РИА Новости также выразили надежду на то, что виновные в одесской трагедии будут наказаны после смены власти в стране.