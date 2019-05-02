В массовом ДТП пьяный водитель Toyota Corolla уничтожил 5 автомобилей в Новосибирске

Массовая авария произошла на ул. Кошурникова в Новосибирске днем 1 мая. Автомобили стояли на светофоре, когда в них на большой скорости влетел пьяный лихач. К счастью, обошлось без жертв, сообщили в новосибирской МАСС.

На место оперативно прибыли все экстренные службы города. Пьяный водитель задержан. Массовое ДТП спровоцировало пробку из центра в сторону «Золотой Нивы».

Как сообщает АСТ-54, пострадали не менее пяти автомобилей: Lexus, Honda Orthia, «Лада-2114», «Жигули» седьмой модели, Toyota Corolla 2. Также оказался уничтожен забор, разделяющий дорогу и тротуар. Нетрезвого водителя Toyota Corolla 2 на месте задержали очевидцы и передали его полицейским.