Убили 492 ребенка абортами за 2018 год женщины в Бердске

Медицинская статистика

В России из двух зачатых детей только одному суждено появиться на свет. Миллионы детей уничтожаются еще до рождения по желанию своих родителей.

Только 15% женщин в России не имеют опыта аборта. В среднем же каждая женщина делает аборт 1-4 раза в жизни.

В Бердске число женщин фертильного возраста (детородного возраста) 26 095. За 2018 год в стационаре бердской горбольницы, проведено 645 абортов, из них бердчанкам 492. Показатель на 1000 женщин фертильного возраста 18,9 (в Новосибирске — 23,2, в целом по Новосибирской области — 26,6), сообщили в ЦГБ.

-Таким образом, 492 бердчанина не родилось, сказать просто – были убиты! И все это происходит, несмотря на то, что современная наука неопровержимо доказала: человеческая жизнь начинается с момента зачатия, оплодотворенная яйцеклетка содержит всю генетическую информацию, необходимую для развития человека. Все, в чем он нуждается после зачатия – это питание и время, — рассказали врачи.

На 21-й день жизни человека начинает биться его сердце, на 7-й неделе фиксируются мозговые импульсы, а еще через 2-3 недели не рождённый ребенок может поворачивать головку, улыбаться, морщить носик, сосать пальчик.

Страшно, что в зависимости от обстоятельств зачатый ребенок рассматривается как существо ценное или абсолютно ненужное для родителей, и мать имеет полное право распорядиться его жизнью.

Женское здоровье

Неизмерим вред, наносимый абортом, и здоровью самой женщины. Это огромный физический, психический, гормональный и моральный стресс.

С абортом связанно более 100 осложнений, негативно влияющих на женское здоровье.

К непосредственным осложнениям относятся: инфекции, тяжелые кровотечения, повреждения матки и других внутренних органов, нерегулярные менструации, тромбозы, а в некоторых случаях аборт может привести к смерти.

В отдаленные последствия входят: бесплодие, выкидыши, преждевременные роды последующих детей. Не забывайте и о том, что женщина, сделавшая аборт, очень рискует здоровьем следующего ребенка, если она захочет его родить.

Многие из осложнений могут появиться спустя годы, и это очень серьезные заболевания – рак тела матки и рак шейки матки.

Желательная беременность или здоровая анти-беременность.

Непонятно почему, но многие женщины забывают о том, что в настоящее время существует множество методов, позволяющих планировать беременность. Они доступны для любой женщины и совершенно безвредны для здоровья.

Нежелательной беременности не должно быть!

Используйте шанс избежать нежелательную беременность, а квалифицированный совет по индивидуальной контрацепции вы можете получить в женской консультации.

Среди современных методов контрацепции самым надежным является применение оральных контрацептивов – противозачаточных таблеток. Сегодня используются низко- и микродозированные препараты. Они лишены побочных действий и обладают не только контрацептивным эффектом.

Кроме стопроцентной защиты от беременности, эти препараты обладают способностью регулировать менструальный цикл, снижают риск развития злокачественных образований матки и яичников, доброкачественных кист яичников, уменьшают объем и длительность менструального кровотечения, предохраняют от внематочной беременности.

Защитный эффект этих препаратов сохраняется на долгие годы. Прием оральных контрацептивов в молодом возрасте является хорошей профилактикой злокачественных опухолей и остеопороза в пожилом возрасте, в постменопаузе.

Для многих женщин подходит метод внутриматочной контрацепции – ВМС.

Есть методы химической контрацепции в виде гелей, свечей, губки или влагалищных таблеток.

Для кормящих грудью женщин, у которых не возобновилась менструация и возраст ребенка не достиг шести месяцев, удобен метод лактационной аменореи (МЛА). Также для кормящих грудью рекомендуем применение чисто-прогестиновых таблеток.

В позднем репродуктивном возрасте желательно использовать инъекционные прогестиновые препараты. Они не содержат эстрогенов, защищают от рака эндометрия, уменьшают менструальные боли и кровотечения.

Барьерная контрацепция (латексные презервативы) не только предупреждают беременность, но и защищают от воспалительных и венерических заболеваний, инфекций, передающихся половым путем.

Более подробную информацию по методам профилактики незапланированной беременности можно получить у своего участкового акушера-гинеколога. Следует помнить, что женщины, использующие любой метод контрацепции, нуждаются в наблюдении врача. Но если беременность все же наступила, не надо торопиться избавляться от нее. В женской консультации Бердска работает опытный психолог, он поможет здраво принять решение, подойти к проблеме со всей серьезностью. Достаточно сказать, что в 2018 году, 26 женщин сохранила беременность и родили здоровых малышей.

-Уважаемые женщины, берегите свое здоровье! Помните, что аборт легче предупредить, чем лечить его последствия, — призывают бердские врачи.