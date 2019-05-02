Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска

В надежде на помощь «Курьер. Среда Бердск» в редакцию обратилась бердчанка Наталья. Она рассказала, что жители микрорайона, расположенного за железнодорожным вокзалом, каждый день подвергаются опасности, ведь единственный выезд из частного сектора на федеральную трассу Р-256 не регулируется светофором. Кроме того, маленькие жители района вынуждены тратить на путь до детсада и школы около часа, вместо пяти минут.

— За железнодорожным вокзалом расположен большой микрорайон, в котором около 500 домов, а это примерно 1500 человек. Не меньше. Все жители района выезжают в Бердск по одной дороге — улице Переездной (по так называемому калининскому переезду через железную дорогу — прим. ред.). С этой дороги только один поворот направо в сторону микрорайона Северного. Предполагается, что люди могут развернуться налево возле ГАИ. Но дорога скоростная, там не развернешься. Даже если начнешь осуществлять маневр, то те, кто поворачивают на улицу Первомайскую, могут спровоцировать ДТП. Можно развернуться и на кольце улицы Вокзальной. Но и там разворачиваться нельзя — на этом участке поставили разделительные блоки. Приходится ехать через улицы Первомайскую и Ленина, чтобы попасть в садик «Земляничка» и школу № 6, которые относятся к нашему району. Время на путь увеличивается с 5 до 40 минут. Ведь нужно проехать несколько пробок в утренний час пик, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья.

По ее словам, раньше таких проблем не было. Выручала грунтовая «незаконная» дорога через железнодорожный вокзал у трассы Р-256. Но когда весной 2019 года началось строительство нового вокзального комплекса, проезд перегородили забором.

За помощью девушка обращалась и к местной власти, но из совета депутатов Бердска ей пришел отрицательный ответ. Народные избранники сослались на то, что на этом участке дороги уже есть светофор. Но не учли, что это обстоятельство не упрощает жизнь людей, живущих за вокзалом. От сотрудников мэрии Наталья все еще ждет ответа. А вот в Росавтодор нашей героине сообщили, что если будет заявление с большим количеством подписей, то светофор, регулирующий движение на трассе при выезде с улицы Переездной, скорее всего, появится.

— Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно, словно слепой котенок пытаешься встроиться в поток движения на федеральной трассе. Нам необходимо, чтобы на этом участке дороге поставили светофор, разрешающий поворот и налево, и направо. Вопрос только в том, какое количество людей подпишется под обращением в Росавтодор, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

Она принесла обращение в ведомство с пустыми листами для подписей жителей улиц Калинина, Мичурина и Зеленой.

Свой голос за светофор вы можете поставить в редакции «Курьер. Среда. Бердск» в рабочее время с 6 мая.