Подписи за установку светофора при выезде на трассу Р-256 собирает жительница Бердска
Выезд из частного сектора через калининский переезд на ул. Вокзальную не регулируется. 1500 человек, живущих за железнодорожным вокзалом вынуждены объезжать полгорода, чтобы попасть в детсад и школу в 5 минутах езды.
Без светофора бердчанам приходится «кружить» по городу
В надежде на помощь «Курьер. Среда Бердск» в редакцию обратилась бердчанка Наталья. Она рассказала, что жители микрорайона, расположенного за железнодорожным вокзалом, каждый день подвергаются опасности, ведь единственный выезд из частного сектора на федеральную трассу Р-256 не регулируется светофором. Кроме того, маленькие жители района вынуждены тратить на путь до детсада и школы около часа, вместо пяти минут.
— За железнодорожным вокзалом расположен большой микрорайон, в котором около 500 домов, а это примерно 1500 человек. Не меньше. Все жители района выезжают в Бердск по одной дороге — улице Переездной (по так называемому калининскому переезду через железную дорогу — прим. ред.). С этой дороги только один поворот направо в сторону микрорайона Северного. Предполагается, что люди могут развернуться налево возле ГАИ. Но дорога скоростная, там не развернешься. Даже если начнешь осуществлять маневр, то те, кто поворачивают на улицу Первомайскую, могут спровоцировать ДТП. Можно развернуться и на кольце улицы Вокзальной. Но и там разворачиваться нельзя — на этом участке поставили разделительные блоки. Приходится ехать через улицы Первомайскую и Ленина, чтобы попасть в садик «Земляничка» и школу № 6, которые относятся к нашему району. Время на путь увеличивается с 5 до 40 минут. Ведь нужно проехать несколько пробок в утренний час пик, — обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» Наталья.
По ее словам, раньше таких проблем не было. Выручала грунтовая «незаконная» дорога через железнодорожный вокзал у трассы Р-256. Но когда весной 2019 года началось строительство нового вокзального комплекса, проезд перегородили забором.
За помощью девушка обращалась и к местной власти, но из совета депутатов Бердска ей пришел отрицательный ответ. Народные избранники сослались на то, что на этом участке дороги уже есть светофор. Но не учли, что это обстоятельство не упрощает жизнь людей, живущих за вокзалом. От сотрудников мэрии Наталья все еще ждет ответа. А вот в Росавтодор нашей героине сообщили, что если будет заявление с большим количеством подписей, то светофор, регулирующий движение на трассе при выезде с улицы Переездной, скорее всего, появится.
— Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно, словно слепой котенок пытаешься встроиться в поток движения на федеральной трассе. Нам необходимо, чтобы на этом участке дороге поставили светофор, разрешающий поворот и налево, и направо. Вопрос только в том, какое количество людей подпишется под обращением в Росавтодор, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск».
Она принесла обращение в ведомство с пустыми листами для подписей жителей улиц Калинина, Мичурина и Зеленой.
Свой голос за светофор вы можете поставить в редакции «Курьер. Среда. Бердск» в рабочее время с 6 мая.
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Извиняюсь что не по теме.
Сделайте пожалуйста доп стрелку на повороте в п. Новый.
Постоянные пробки. А летом еще больше из-за светофора будут.
12 2
исполнено
1 1
ладно
1 0
Я так понимаю, что это выезд на федеральную трассу. Там и так затруднено движение из-за большого количества светофорных групп, дополнительный в 100 метрах от предыдущего-это перебор
25 7
Значит надо переделать выезд, допустим через вокзал, там и так маршрутки с вокзала без светофора выскакивают через 4 полосы как черт из табакерки, заставляя немало поволноваться пассажиров.
Да и аварии на выезде из вокзала нередки.
С новым автовокзалом ситуация может ещё ухудшиться, поскольку автомобильное, дорожное и железнодорожное ведомства между собой не дружат, если не сказать больше.
А страдает народ как всегда.
16 4
не согласен что если будет дополнительный светофор то это якобы усугубит ситуацию с пробками на Вокзальной. Если этот новый светофор настроят синхронно с вокзальным — загорелся например красный и там и там одновременно — ну и в чем проблема ? Поток то всеравно стоит..
P.S. В каком ведомства Наталья оставила листы для подписи?
8 20
Рассмешил. Тогда что же мешает все светофоры настроить «синхронно», с одновременно горящим красным?! «Поток то всеравно стоит..». Сэр, вы гений!
12 3
Ну выезжают там не все полторы тысячи. Это для начала. Думаю водительское удостоверение имеет каждый десятый максимум. Ну и второй момент это федеральная трасса которая в часы пик и так перегружена. Так что ходите больше пешком через переходной мост
30 10
» До школы и садика 5 минут на машине»-вот пешочком ровно 10 минут потратите,через переходной мост
25 12
Гражданин, там нет ни одного тротуара, идти пешком по дорогам, по которым идёт поток машин просто опасно!
2 2
вот тротуары надо просить. тротуары должны сделать, они никому не мешают. а со светофором ничего не выйдет. не дадут на федеральную трассу светофор поставить. в любом случае, это не в Бердске решается.
2 1
Мда. В моё время в 6ой школе всего лишь один Вася учился из агролеса, и то его под задницу пнули классе в седьмом, шестая всегда была лучшая из лучших, агролесовским вот-вот сдадут школу на южном, добро пожаловать!
5 19
«Сейчас и направо выезжать опасно: стоит забор, люди выезжают на свой страх и риск. Ничего не видно»
На светофор денег нет. Есть только на заборы
6 14
Сам живу на Калинина — полностью поддерживаю светофор необходим!!
12 22
А метро вам не построить?
15 9
До Искитима ?
0 2
ну в принципе можно и метро… да, метро, пожалуй, даже лучше будет. давайте метро.
2 1
А что вам мешает отвести ребенка пешком? Я лично, имея автомобиль и живя в центре города хожу пешком до садика, из-за того, что на машине особо быстрее не получится, дольше объезжать, ещё и припарковаться там сложновато. По такой логике тогда я тоже могу требовать убрать двойные сплошные или поставить светофор на нужном мне повороте, чтобы мне было удобно и быстро, а на других наплевать, что они будут стоять на этом светофоре и создавать пробку.
Думайте не только о себе и своих удобствах, но и о других тоже! Ведь этот светофор создаст неудобства гораздо большему количеству людей, чем вам, нескольким семьям, которым лень отвести ребенка пешком. Если вам что-то не нравится — переезжайте в ближайшей дом к школе, не нужно будет водить далеко.
25 12
Кому ты рассказываешь, кто в агролесе поселился те как минимум средний класс.
3 5
Не средний класс, а запутинцы. Это немного другое
1 1
Там на машине то не доплывешь, а пешком по пояс в грязи,
6 4
Михаил, для пешеходов дорог нет, идти пешком по проезжей части опасно. Да и дороги в таком состоянии находятся, что пока дойдёшь до школы, будешь по колено в грязи
2 3
В школу возят, со школы возят, где ребенку навык ходить приобретать, в школе на физре? Сейчас многие кричат мол питание плохое, потому толстые все, и помирают рано…. Не в жу людей которые ходят пешком хотя бы 10 км в день толстыми, с ожирением-а это прямой путь к диабету. Смешно смотреть на спортсменов которые приезжают на круказаках с детьми в спортзал или бассейн, особенно с перекормленными дочерьми,видимо склонность к ожирению. Что за спортсмен? 5-10 км пройти не способен…
24 7
В наше время когда я ходил в школу, это начало двухтысячных, чтобы кого-то привозили в школу на авто, это был нонсенс, все ходили пешком. Одноклассники в 6-ую (на тот момент ещё школу), ходили пешком с военного городка, с вокзальной 54. Это было НОРМАЛЬНО. А теперь нормально это когда мамочке ХОЧЕТСЯ повернуть налево там, где нельзя и ради собственного удобства она готова собирать подписи на светофор (который никто не согласует). Проехать 720 метров до разворота (вы только вдумайтесь в это, 720 метров) ей долго (40 минут) и далеко (в заголовке это «полгорода»). Наталья, с Вашими навыками езды пешком получится точно быстрее.
11 2
В обращении написано, что нет там разворота у гаи, нужно ехать по Первомайской, потом по Ленина.
0 4
Там специальное кольцо для разворота есть. Но кое-кто как видно просто получил, а ездить не научился. «Страшно разворачиваться».
Поэтому требуют себе специальный светофор. Для начала. Дальше будут требовать светофоры по всему пути следования и зелёную улицу. Так как при торможении на светофоре можно педалью ошибиться и спровоцировать ДТП
2 1
2Михаил
интересный вы товарищ — совететуете всем переехать ближе к школам/садикам. Как вы это себе представляете? Это что серьезный разговор ? Вы о чем вообще? Там так то довольно много людей живет, причем жителей НАШЕГО города! Или нам транзитники дороже?
7 18
«интересный вы товарищ — совететуете всем переехать ближе к школам/садикам. Как вы это себе представляете?»
Не всем, а только тем ,кому лень идти пешком и объезжать на машине. Пусть перевезут свою ленивую попу поближе к школе и проблема решена.
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«Там так то довольно много людей живет, причем жителей НАШЕГО города! Или нам транзитники дороже?»
Тысячи людей выезжающих ежедневно с Горького — это такие же жители города и вы не чем не лучше их! Там и так пробки в час пик, а вы хотите чтобы они от площади что-ли стояли из-за вашего светофора?
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Вы сами то вдумайтесь, что вы предлагаете! Ради пары десятков семей с детьми, которым лень вести ребенка пешком и объезжать, вы предлагаете поставить светофор, который ежедневно будет создавать проблему десяткам тысяч людей? Да у вас просто эгоизм зашкаливает!
19 4
Если отрегулировать светофоры грамотно, пробок не будет. Почему такое разное отношение к жителям бердска? Уважение к одним и неуважение к другим.
1 8
Ради пары десятков семей? Ну-ну .. съездите посмотрите сколько там проживает народу. Лень пешком идти с ребенком говорите. Вот вы веселые такие советчики… Мне утром ребенка надо в школу отвезти и потом в Новосибирск на работу ехать. Мне что посоветуете? И нас таких которые работают в Новосибирске и утром едут примерно по таким же маршрутам очень много. Или вы думаете мы все здесь работаем , за переездом?
Ps и вообще завязывайте раздавать советы людям которых вы не знаете. От власти же требуется обеспечить удобные и безопасносые условия для всех жителей без исключения. Тем более для территории где проживает такое большое количество жителей!
0 1
Никаких светофоров! Итак пробки на Вокзальной.
20 8
Никаких бюджетников и так налоги постоянно повышают в т.ч. на их содержание.
0 1
Эти праворульные машины с Калинина уже всех достали. Им ещё светофор подавай
17 7
А почему в школу пешком нельзя дойти? У нас Бердск такой большой, что это мизерное расстояние надо обязательно на машине проехать?
23 5
А покажите в Бердске тротуары.
Кроме тех ста метров, что в прошлом году положили.
И то у загса уже провалился.
10 11
Тротуаров нет, дорог тоже. По проезжей части идти опасно. Плюс в грязи будешь, пока дойдёшь. Ну и не забывайте, что район огромный, пешком можно идти минут 30-40
1 6
1. Для начала отправить дамочку на переаттестацию, раз простые маневры на дороге у нее вызывают проблемы.
2. Убрать пешеходный переход с Калинина (есть светофорная группа в 50 метрах, а то слишком много аварий на этом участке с участием пешеходов)
14 5
Наталья, какие 40 минут? Почему на 2 часа? За 40 минут я до улицы Мира в НСК доезжаю, дорога из центра до Орбиты занимает 7-8 минут. Развернуться на гаи проще пареной репы, встречный поток останавливается светофором. Какие пробки на въезде в Бердск утром, алло? Хотя если это за гранью ваших возможностей, то можно посмотреть по сторонам и увидеть, что свернув после гаи направо, можно выехать обратно на трассу через KFC.
15 6
я и говорю, в автошколу ее срочно, дабы дров не наломала …..
12 5
Это потому у вас всё быстро, что тролли не работают и в час пик по году не ездят, а выспятся до 12 и потом катаются с музыкой на всю катушку кругами по городу, пока остальные люди работают.
3 11
Вы утром ездили по Бердску? Стоит и Ленина, и Вокзальная и Первомайская. В это время час пик. Без пробок и за 15 минут доехать можно.
1 6
Каждый будний день езжу по утрам, пробок нету абсолютно, кое-какие скопления автомобилей бывают конечно, но это не пробки, плюс они на ВЫЕЗДЕ из города. А на ВЪЕЗДЕ их нету совсем.
4 1
У тети Наташи явно проблемы с навыками вождения. Как таким водительское выдают
10 7
Нужен умный светофор, чтобы горел не впустую, а выезд с Калиниина открывал, только если там машины есть. Тогда и пробок не будет, и выезжать удобно. Типа как сделали в Перми https://www.youtube.com/watch?time_continue=96&v=OwJlhRmxBe4
3 8
Короче, собираю подписи. Перекрываем жд переезд с Калинина, как оочень опасный и заботясь о гражданах, отправляем их на выезд из Агролеса….. И точка.
11 4
Одним парк, вторым светофор, другим школу и садик.
Снести к такой-то бабушке весь частный сектор. Заселить всех в скворечники и стоила.
1 8
Живу как раз в этом углу. Население саоме разное по достатку, машин много, учитывая здоровенный «ГСК семафор» намного больше чем жителей собственно бердской части этого «хутора». Кроме бердчан тут живёт много «искитимцев» — два посёлка, относящиеся к Искитимскому району, также часто ездят через Переездную (да, причём их ездит не менее, чем бердчан, хотя преимущественно внутрь «хутора» — обратно им удобнее через агролес, выезд близ поворота на свалку).
Определённо скажу — светофор отдельный тут не нужен, а вот планировку вокзальной автомобильной сети совершенно необходимо сделать с учётом нужд проживающих за ЖД.
Сейчас много нарушителей из тех, кто хочет с Горького попасть на перехватывающую парковку у вокзала. Они входят на остановку под «кирпич», вместо этого им бы проехать 50 метров, уйти вправо на переездную и повернуть с переездной вправо и вставать на парковку у водонапорной башни, а выезжать — уже с вокзала прямо на Горького. ПО СВЕТОФОРУ, который сейчас для этого выезда — просто фикция и декорация, потому что выезд с остановки Вокзал сейчас нерегулируемый, нет фазы, в который выезжающие автобусы и легковые ам могли бы уехать с вокзальной площадки БЕЗОПАСНО.
Переездную надо расширить на одну полосу (40 жалких метров асфальта положить), чтобы выпускать с переезда всех уходящих с Калинина в Новосибирск, а уходящие с переездной в Бердск — миновали переезд — и пусть отстаиваются в средней полосе и уходят налево на вокзальную площадку и далее — на Горького по светофору.
Ну что за страна, не хотят люди головой поработать, хотя могут же.
3 3
Вот и говорится, что любая реконструкция упирается в атавизм в виде честного сектора….
3 2
Отпилить стрелку на пентагоне, вот это надо
0 1
Наталья, как-то мелковато, «собираем подписи на установку светофора». Давайте ширее, круче, наглее. Собирайте подписи на строительство школы и детсада, а там и на парк губу раскатаете.
4 1
Почему люди живущие в завокзальной части должны полчаса кружитть по городу чтобы попасть в центр — если можно при наличии светофора быстро оказаться в центре? Почему у нас все через одно место. В общем кто заинтересован давайте подписывать обращение!!
0 1