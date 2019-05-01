Свыше 100 тыс. рублей в месяц зарабатывают топ-менеджеры муниципального КБУ Бердска

Бердский Комбинат бытовых услуг опубликовал сведения о зарплатах руководящего состава за 2018 год. КБУ является главным ресусорснабжающим предприятием Бердска. Заработки топ-менеджеров Комбината существенно выросли.

В списке 11 человек — директора, в том числе бывший, заместители, в том числе бывшие, и главный бухгалтер. В перечне значатся люди, которые сейчас уже не работают в Комбинате.

Это экс-директор Александр Кожин, год находящийся под арестом по обвинению в «хищении воды» на 170 млн рублей. По официальным данным, Кожин зарабатывал в месяц 136 511 рублей. Судя по всему, деньги он получил лишь за три месяца, поскольку был уволен 27 марта 2018 года сразу после ареста. В сумму вошли отпускные и компенсации за увольнение.

Нет теперь в штате и бывшего коммерческого директора Сергея Орлова, который инициировал проверки, приведшие его начальника на скамью подсудимых, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Орлов в списке самый бедный — с зарплатой в 83 294 рубля.

В КБУ больше не работает и зам по общим вопросам Виктор Тюхаев, перешедший туда после провала на выборах главы города и. о. мэра Андрея Михайлова в 2015 году. Тюхаев работал в горадминистрации в должности вице-мэра, а до этого охранял заключенных в линевском СИЗО-3. В муниципальном Комбинате бытовых услуг он получал в месяц 84 090 рублей.

Вместо Тюхаева теперь трудится Александр Алеексенко. Но должность его звучит иначе — заместитель директора по строительству и общим вопросам. Видимо, дополнительные функции сказались и на зарплате — 105 026 рублей.

Наравне с Кожиным зарабатывал в 2018 году нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук — 135 162 рублей в месяц. Преемник Орлова Семен Лапицкий, сейчас работающий в должности коммерческого директора, имеет зарплату в размере 112 900 рублей.

Еще один новый в КБУ человек — замдиректора по экономике и финансам Олег Новичонок. Его зарплата составляет в месяц 111 987 рублей, что выше, чем у его предшественницы Елены Лушниковой, которой платили 100 114 рублей в месяц.

Технический директор Комбината Ирина Корнеевская имела в прошлом году месячный заработок в 102 037 рубля, главный бухгалтер Оксана Громыко — 100 510 рублей, замдиректора по перспективному развитию и договорной работе Татьяна Неделько — 94 492 рубля.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерскому балансу КБУ о прибылях и убытках за 2018 год директор предприятия получил за год на руки денежное вознаграждение в размере 2 219 800 рублей. В сумму вошли зарплата, премии и компенсации. Помимо этого Комбинат перечислил за своего руководителя 545 400 рублей обязательных платежей — налоги страховые сборы.

Если сравнивать с зарплатами управленцев 2017 года, когда директорствовал Александр Кожин, то повышение заработков у большинства топ-менеджеров очевидно. Руководитель КБУ получал 132 740 рублей в месяц, технический директор — 94 979, замдиректора по экономике и финансам — 97 455, заместитель по перспективному развитию — 97 127, коммерческий директор — 93 959, замдиректора по общим вопросам — 81 560 и главбух — 68 873 рубля.

По данным Новосибирскстата, среднемесячная зарплата по Сибири составляла к 1 января 2019 года 37 420 рублей. В Новосибирской области в прошлом году в среднем получали 35 264 рубля. Размер среднемесячной начисленной заработной платы в Бердске составил в 2018 году 32 604 рубля, что выше уровня 2017-го на 6,5%, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника управления экономразвития мэрии Юлии Бадриной, индекс реальной зарплаты составил 104,9% относительно уровня 2017 года. Средний душевой доход в Бердске увеличился за год на 6% и достиг в 2018-м 23 611 рублей. Реальные располагаемые денежные доходы населения вырастут в 2019 году, по выводам бердских экономистов, на 4,4%.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 2 апреля 2018 года мэр Бердска Евгений Шестернин представил сотрудникам Комбината бытовых услуг нового директора — 40-летнего предпринимателя из Новосибирска Владимира Воспанчука. Он был трудоустроен с испытательным сроком в 6 месяцев, который, судя по всему, успешно прошел.