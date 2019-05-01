Не желавшая продавать хлеб геям пекарня закрылась в Кемерове

Хлеб и макароны составляют треть в рационе жителей Бердска
Кемеровская пекарня «не для геев» закрылась. Об этом сообщили своим подписчикам братья Ипатовы в Instagram. Они отметили, что приостановление деятельности связано не с качеством их продукции. Причиной послужило что-то другое, правда, пекари не уточнили, что именно. Также они не назвали срок, в течение которого их магазин не будет работать. Однако братья готовы развозить желающим хлеб на дом.
«Дорогие друзья, у нас важная новость! Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи! Заходите на наш сайт, заполняйте заявку и мы доставим вам на дом ваш заказ! И отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам! Благодарим всех, кто не верит в обвинения, которые нам выдвинули», — написали братья на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области нашли в работе магазина множество серьёзных нарушений, передает Сибдепо. В частности, в торговой точке под названием «Хлеб из русской печи» на Орджоникидзе полностью отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Также на предприятии использовалась вода неизвестного происхождения в канистрах.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Мне интересно как они определяют гей-не гей? Посетители булки раздвигают при покупке?
0 1
Если женщине в возрасте нагрубил, то гей 100%
0 1
Правильные пацаны братья Иратьевы — и так вся страна уже цветная, но эти хоть борятся :))
2 1
Рыбак рыбака видит издалека
1 2