Не желавшая продавать хлеб геям пекарня закрылась в Кемерове

Кемеровская пекарня «не для геев» закрылась. Об этом сообщили своим подписчикам братья Ипатовы в Instagram. Они отметили, что приостановление деятельности связано не с качеством их продукции. Причиной послужило что-то другое, правда, пекари не уточнили, что именно. Также они не назвали срок, в течение которого их магазин не будет работать. Однако братья готовы развозить желающим хлеб на дом.

«Дорогие друзья, у нас важная новость! Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи! Заходите на наш сайт, заполняйте заявку и мы доставим вам на дом ваш заказ! И отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам! Благодарим всех, кто не верит в обвинения, которые нам выдвинули», — написали братья на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области нашли в работе магазина множество серьёзных нарушений, передает Сибдепо. В частности, в торговой точке под названием «Хлеб из русской печи» на Орджоникидзе полностью отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Также на предприятии использовалась вода неизвестного происхождения в канистрах.