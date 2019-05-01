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Не желавшая продавать хлеб геям пекарня закрылась в Кемерове

Пока неизвестно, сколько именно не будет работать предприятие братьев Ипатовых. Но ранее Роспотребнадзор находил в нем массу нарушений.

1.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Не желавшая продавать хлеб геям пекарня закрылась в Кемерове

Хлеб и макароны составляют треть в рационе жителей Бердска

Кемеровская пекарня «не для  геев» закрылась. Об этом сообщили своим подписчикам братья Ипатовы в Instagram. Они отметили, что приостановление деятельности связано не с качеством их продукции. Причиной послужило что-то другое, правда, пекари не уточнили, что именно. Также они не назвали срок, в течение которого их магазин не будет работать. Однако братья готовы развозить желающим хлеб на дом.

«Дорогие друзья, у нас важная новость! Из-за лживых нападок нам пришлось временно закрыть наш магазин до урегулирования всех юридических вопросов. Но мы все так же рядом с вами и печем для вас настоящий натуральный хлеб из русской печи! Заходите на наш сайт, заполняйте заявку и мы доставим вам на дом ваш заказ! И отдельно хотим добавить, что закрыты мы не из-за качества нашей продукции, а по другим причинам! Благодарим всех, кто не верит в обвинения, которые нам выдвинули», — написали братья на своей странице в Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что сотрудники Роспотребнадзора Кемеровской области нашли в работе магазина множество серьёзных нарушений, передает Сибдепо. В частности, в торговой точке под названием «Хлеб из русской печи» на Орджоникидзе полностью отсутствует централизованное водоснабжение и канализация. Также на предприятии использовалась вода неизвестного происхождения в канистрах.


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(4) Комментариев

  1. Эрвин

    Мне интересно как они определяют гей-не гей? Посетители булки раздвигают при покупке? :-D

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  2. Смотрящий

    Правильные пацаны братья Иратьевы — и так вся страна уже цветная, но эти хоть борятся :))

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  3. Аноним

    Рыбак рыбака видит издалека :-D

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