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Первомайская «Монстрация» традиционно прошла по центру Новосибирска

Ежегодное шествие с элементами абсурда и карнавала двигалось под музыку в стиле «техно» и без нарушений. Возглавил его идейный вдохновитель Артем Лоскутов.

1.05.2019 Фото: Тайга.инфо/Ярослав Власов 2 коммент.
 
Первомайская Монстрация традиционно прошла по центру Новосибирска

Один из лозунгов новосибирской «Монстрации»

Около 1,2 тыс. человек приняли участие в согласованной с властями Новосибирска первомайской «Монстрации-2019» — молодежном шествии с элементами абсурдистского карнавала.

«По данным полиции, 1200 участников», — сообщила журналистам руководитель департаменты культуры мэрии города Анна Терешкова, отметив, что акция прошла без нарушений.

В Новосибирске 1 мая резко похолодало, температура держится около нуля и периодически идет снег.

Колонна молодежного шествия прошла под музыку в стиле «техно» по Красному проспекту от Дома офицеров до сквера, примыкающего к площади Ленина, по завершении многие участники сдали плакаты для выставки «Монстрация — одной ногой в музее», которая откроется в Городском центре изобразительных искусств 5 мая, передает «Интерфакс».

В отличие от акций прошлых лет «Монстрация-2019» прошла под двумя лозунгами, развернутыми в голове колонны на разных участках маршрута. Первую половину пути «монстранты» прошли под лозунгом «Нам хана», вторую — «Городу нужны мы, а не эта тряпка».

«Это такая игра, потому что вокруг этого переднего плаката складываются волнения — что там написано, и мы решили дать первую порцию, и немножко подождав, дать вторую волну (…) Хотелось сделать штук 15 таких плакатов, но, как обычно, победили лень и сон», — сказал журналистам организатор акции художник Артем Лоскутов.

Он отметил, что «Монстрация», как и прежде, в концентрированном виде «проявляет контекст, в котором все находятся, подводит итог года в коротких формулах».

Некоторые участники акции обыгрывали в лозунгах и плакатах тему законов о «безопасном Интернете», уважении к власти и так далее: «О сколько нам закрытий чудных», «Интернет со вкусом лука».

Как сообщалось, власти Новосибирска согласовали очередную, уже шестнадцатую «Монстрацию» с предполагаемым числом участников в пять тысяч человек.

В апреле уведомление, копию которого Лоскутов разместил в своем микроблоге в соцсетях, было оформлено как «указ», в котором мэру Новосибирска предписывается «обеспечить комфортные условия сбора участников Монстрации (…) и прохода под музыку в стиле техно».

История «Монстрации»

Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.

В апреле 2011 года организатор акции художник Артем Лоскутов получил за «Монстрацию» премию в области современного искусства «Инновация», организатором которой является Государственный центр современного искусства. Акция, которую ранее местные власти неоднократно пытались пресечь, победила в номинации «Региональный проект».

В 2015 году власти города не санкционировали акцию, в итоге она прошла, но через несколько часов после ее окончания А.Лоскутов был задержан. Впоследствии суды признали его виновным в нарушении правил публичного мероприятия и неповиновении законным требованиям полиции и назначили наказание в виде 10 суток ареста и штрафа в 5 тыс. рублей.

На следующий год мэрия Новосибирска не санкционировала «Монстрацию» как отдельное мероприятие, и она прошла в рамках молодежной акции «Всешествие».

В 2017 году «Монстрация» прошла как официальное молодежное шествие — передвижная выставка полиграфической продукции — разнообразных самодельных плакатов.

В 2018 году мэрия согласовала Монстрацию как «молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, с использованием транспортных средств и звукоусиливающей аппаратуры».


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Этот лоскутов сто процентов управляется властью. Это даже школьники должны понимать.

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  2. Аноним

    Дано пора запретить эту бредовую нелепицу.

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