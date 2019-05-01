Отключат отопление после 15 мая в Бердске

По предварительным данным, окончание отопительного сезона в Бердске запланировано на 15 мая. Впрочем, по словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, дату могут сдвинуть из-за погоды.

А она в Бердске очень переменчивая. 20-градусная жара 30 апреля сменилась минусовой температурой 1 мая. В среду в городе идет снег. А до этого бердчане жаловались на духоту в квартирах, открывали форточки даже ночью и требовали отключить батареи.

По закону котельные прекращают отапливать жилые дома, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится не ниже плюс 8 градусов.

Синоптики обещают резкое потепление с 4 мая: ночью +8, днем +15. Дневные температуры начнут постепенно расти до 19 градусов тепла. Судя по долгосрочным прогнозам, в мае ночью столбик термометра не опуститься ниже +8, а днем — ниже +12 градусов. Таким образом, отключить отопление возможно уже к 9 мая. Но так рано котельные в Бердске никогда не останавливались.