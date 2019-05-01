Отключат отопление после 15 мая в Бердске

Не желавшая продавать хлеб геям пекарня закрылась в Кемерове
Первомайская «Монстрация» традиционно прошла по центру Новосибирска
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Сколько можно съесть шашлыка на Первомай?
Зарезал 27 ударами ножа портниху недовольный ценой клиент в Новосибирской области
Первомай в Бердске: Снег и холод не помешали пройти демонстрации по главной улице
В смерти 6 человек обвиняют погибшего инспектора ДПС Якутии в ДТП под Новосибирском
Шторм валит деревья и сносит крыши в Новосибирске
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Позором на весь мир голодовку медиков из-за низкой зарплаты назвал губернатор Кузбасса