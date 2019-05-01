Сколько можно съесть шашлыка на Первомай?

На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка. В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день», — рассказала Стародубова.

Она добавила, что если переедать в течение длительного времени, то могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые. Поэтому стоит совмещать мясные блюда с овощами, чтобы разнообразить рацион.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 мая в Бердске объявлен особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет разжигания костров. Запрещено появляться в лесу даже без зажигалок и жарить шашлыки.