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Сколько можно съесть шашлыка на Первомай?

Диетологи советуют не более 300-400 граммов мяса в день. Иначе обострятся хронические заболевания или появятся новые.

1.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Сколько можно съесть шашлыка на Первомай?

Главное украшение пикника — шашлык

На майских праздниках москвичам рекомендуется съедать не более 400 граммов шашлыка в день, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

«Не нужно превышать 1,6 грамма белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 граммов белка. В свинине и баранине у нас около 20 граммов белка в 100 граммах. То есть не более 300-400 граммов мяса в день», — рассказала Стародубова.

Она добавила, что если переедать в течение длительного времени, то могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые. Поэтому стоит совмещать мясные блюда с овощами, чтобы разнообразить рацион.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 мая в Бердске объявлен особый противопожарный режим, предусматривающий полный запрет разжигания костров. Запрещено появляться в лесу даже без зажигалок и жарить шашлыки.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А лесной дым от костра может вызвать рак легких ?

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  2. Аноним

    Да вполне «приличная» нормочка,1 шпажка=100 грамм,4 порции -оч.хорошечно!!!С первомаем Земляки!

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  3. Аноним

    А где наш Пашка Синицын, он то, уставший от тренировок, по-любому шпажек шесть жирненькой свининки навернет. Ждём выпусков «снижение веса остановилось, буду сотку к лету 2020».

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