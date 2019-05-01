Зарезал 27 ударами ножа портниху недовольный ценой клиент в Новосибирской области

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту совершения убийства женщины, сообщили 30 апреля в Следственном комитете.

Черепановским межрайонным следственным отделом СКР завершено расследование уголовного дела по факту совершения убийства 60-летней женщины.

По данным следствия, 17 февраля 2019 около 23.00 потерпевшая находилась в своем доме по ул. Урицкого города Черепаново Новосибирской области. В указанное время к ней пришел 45-летний местный житель с намерениями добиваться снижение цены за пошив шапки и перчаток, на что женщина отказала покупателю.

Мужчина, недовольный отказом, достал принесенный с собой нож, нанес 3 удара в область груди и 24 в область спины. Потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте происшествия, а злоумышленник скрылся. Кроме того, после совершения убийства, мужчина похитил из дома денежные средства, видеокамеру и продукты питания.

В ходе расследования уголовного дела 45-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением после вручения его копии обвиняемому будет направлено в суд для рассмотрения по существу.