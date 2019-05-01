В смерти 6 человек обвиняют погибшего инспектора ДПС Якутии в ДТП под Новосибирском
38-летний инспектор был в отпуске и ехал с семьей на Toyota Prius по трассе «Иртыш». При выезде на встречку он столкнулся с «Ладой», в которой ехала семья с маленькими детьми. Родные погибшего не согласны с обвинением, поэтому будет суд.
Погибли маленькие дети, трое пострадавших попали в больницу
В городе Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту гибели шести человек в результате ДТП, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области 30 апреля.
Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления регионального СКР завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия между автомобилями марок «Тойота Приус» и «Лада Гранта», произошедшего 6 сентября 2016 на федеральной трассе Р254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области, в результате которого погибло 6 человек, в том числе двое малолетних детей, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 38-летнего водителя автомобиля «Тойота Приус», на тот момент занимавшего должность инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия), и находившегося в очередном ежегодным отпуске, которым в нарушение требований пунктов 1.3., 1.5., 9.4. Правил дорожного движения Российской Федерации осуществлен выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».
В результате указанного дорожно-транспортного происшествия погиб 38-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», его жена, малолетняя дочь, малолетний сын получил тяжкие телесные повреждения, а в автомобиле марки «Лада Гранта» погибла семья с малолетней дочерью.
В связи с несогласием близких родственников водителя автомобиля «Тойота Приус» с его виной в данном дорожно-транспортном происшествии, дело подлежит рассмотрению судом по существу.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Для стран ЕС и США и др развитых «выезд на встречку» является невозможным т к везде есть отбойники.
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Я не поняла, кого судят? Погибшего водителя тойоты?
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