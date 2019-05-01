В смерти 6 человек обвиняют погибшего инспектора ДПС Якутии в ДТП под Новосибирском

В городе Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту гибели шести человек в результате ДТП, сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области 30 апреля.

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления регионального СКР завершено расследование уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия между автомобилями марок «Тойота Приус» и «Лада Гранта», произошедшего 6 сентября 2016 на федеральной трассе Р254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области, в результате которого погибло 6 человек, в том числе двое малолетних детей, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Следствием установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло по вине 38-летнего водителя автомобиля «Тойота Приус», на тот момент занимавшего должность инспектора отдельной роты ДПС ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия), и находившегося в очередном ежегодным отпуске, которым в нарушение требований пунктов 1.3., 1.5., 9.4. Правил дорожного движения Российской Федерации осуществлен выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Лада Гранта».

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия погиб 38-летний водитель автомобиля «Тойота Приус», его жена, малолетняя дочь, малолетний сын получил тяжкие телесные повреждения, а в автомобиле марки «Лада Гранта» погибла семья с малолетней дочерью.

В связи с несогласием близких родственников водителя автомобиля «Тойота Приус» с его виной в данном дорожно-транспортном происшествии, дело подлежит рассмотрению судом по существу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.