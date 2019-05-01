Дама убила бельчонка в Академгородке

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Там много людей с «гусями», бельчонка конечно жаль. .Женщину тоже можно пожалеть по всей видимости не в себе, лишь бы на людей не перешла.
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