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Дама убила бельчонка в Академгородке

Хочу спросить общественность, что делать с дамой — то?

1.05.2019 Один комментарий
 
В рубрику «сообщи свои новости» написала Lubby_1988:

Сегодня мне переслали страшное видео. Некая женщина в Академгородке безжалостно на улице убила бельчонка.
В ответ на вопросы автора видео, что она творит, зачем и т. д женщина посылает куда подальше. Показывает фиги.

Драматичности картине добавляет, как вероятно мама бельчонка, после пытается его расшевелить.

Известно, что дама проживает на улице Терешковой, дом 36.
Сюда видео, фото не могу выложить. Карается по закону.
Хочу спросить общественность, что делать с дамой — то?
Говорят, что уже не первый раз.
Белочек-то жалко.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Там много людей с «гусями», бельчонка конечно жаль. .Женщину тоже можно пожалеть по всей видимости не в себе, лишь бы на людей не перешла.

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